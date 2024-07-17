Як стягуватимуть штрафи ТЦК із чоловіків, які не мають доходів і майна

Як стягуватимуть штрафи ТЦК з чоловіків, які не мають грошей і роботи

За словами юриста, якщо людина офіційно не працевлаштована, то у цьому випадку може бути наступний алгоритм стягнення штрафів:

ТЦК та СП, ймовірно, спочатку спробують стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов'язаного, якщо такий у нього є

якщо на рахунку немає коштів, ТЦК та СП може звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов'язаного

однак, якщо у військовозобов'язаного дійсно немає майна, з якого можна стягнути штраф, його, ймовірно, не зможуть притягти до відповідальності

Які є механізми для примусового стягнення штрафів

В Україні стягнення штрафів з осіб, які не мають грошей і офіційно не працюють, може здійснюватися кількома способами. Нижче наводимо механізми для примусового стягнення.

"Примусове виконання - виконавча служба може накладати арешт на майно боржника, включаючи транспортні засоби, нерухомість та інші цінності. Якщо боржник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів", - пояснює Франчук.

Арешт банківських рахунків - якщо у боржника є банківські рахунки, на них може бути накладено арешт, і кошти з них можуть бути стягнуті на користь держави.

Обмеження прав - за певних умов виконавча служба може обмежити деякі права боржника, наприклад, право на виїзд за кордон.

"Соціальні виплати - якщо боржник отримує соціальні виплати, виконавча служба може накласти на них стягнення. Проте є певні види соціальних виплат, які не можуть бути арештовані, такі як допомога на дітей, пенсії за віком та інші виплати, передбачені законодавством", - каже юрист.

Громадські роботи - якщо боржник не має можливості сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу грошовому штрафу.

"Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду й інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності", - наголошує Франчук.