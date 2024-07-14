Що краще - служба за контрактом чи за призовом? Юрист пояснив нюанси кожного варіанту

Служба за контрактом і за призовом мають ключові відмінності. Зокрема, при першому варіанті бійці можуть самостійно вибирати рід військ та місце служби, натомість мобілізованих ТЦК направляє у ті підрозділи, де бракує військових.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, який варіант служби краще вибрати - контрактну чи за призовом.

"Важливо зазначити, що як контрактники, так і мобілізовані роблять важливий внесок у захист України. Тож вибір варіанту служби залежить від ваших цінностей, пріоритетів та життєвих обставин", - каже юрист.

Також важливо розуміти, чим відрізняється контрактна служба від призову.

На це впливає:

"Зараз неможливо однозначно сказати, хто більше захищений - контрактник чи мобілізований. Ситуація залежить від багатьох факторів", - говорить Франчук.

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