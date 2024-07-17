Как будут взимать штрафы ТЦК с мужчин, у которых нет доходов и имущества

Как будут взимать штрафы ТЦК с мужчин, у которых нет денег и работы

По словам юриста, если человек официально не трудоустроен, то в этом случае может быть следующий алгоритм взыскания штрафов:

ТЦК и СП, вероятно, сначала попытаются взыскать штраф с банковского счета военнообязанного, если такой у него есть

если на счете нет средств, ТЦК и СП может обратиться в суд с иском о взыскании штрафа с имущества военнообязанного

однако, если у военнообязанного действительно нет имущества, с которого можно взыскать штраф, его, вероятно, не смогут привлечь к ответственности

Какие существуют механизмы для принудительного взыскания штрафов

В Украине взыскание штрафов с лиц, не имеющих денег и официально не работающих, может производиться несколькими способами. Ниже приводим механизмы для принудительного взыскания.

"Принудительное исполнение - исполнительная служба может налагать арест на имущество должника, включая транспортные средства, недвижимость и другие ценности. Если должник не имеет арестованного имущества, исполнительная служба может принять другие меры", - объясняет Франчук.

Арест банковских счетов - если у должника есть банковские счета, на них может быть наложен арест, и средства с них могут быть взысканы в пользу государства.

Ограничение прав - при определенных условиях исполнительная служба может ограничить некоторые права должника, например, право на выезд за границу.

"Социальные выплаты - если должник получает социальные выплаты, исполнительная служба может наложить на них взыскание. Однако есть определенные виды социальных выплат, которые не могут быть арестованы, такие, как пособие на детей, пенсии по возрасту и другие выплаты, предусмотренные законодательством", - говорит юрист.

Общественные работы - если у должника нет возможности заплатить штраф, суд может назначить общественные работы как альтернативу денежному штрафу.

"Эти механизмы обеспечивают определенный уровень выполнения решений суда и других органов, даже если у должника нет официального дохода или собственности", - отмечает Франчук.