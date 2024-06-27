Как создать электронный кабинет для поступления после 9 класса: инструкция от МОН

25 июня в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих в учреждения профессионального высшего образования после окончания девяти классов.

Как зарегистрироваться, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на МОН .

Как создать электронный кабинет для поступления

Для регистрации кабинета поступающего войдите на страницу системы подачи заявлений в электронной форме по этому адресу.

Для создания электронного кабинета поступающим следует отметить:

электронную почту (это будет логин для входа в кабинет)

пароль (его нужно придумать самостоятельно и запомнить)

серию и номер документа об образовании

тип и номер документа, удостоверяющего личность, или РНУКПП

После этого на указанную почту придет ссылка, по которой необходимо активировать кабинет в течение 15 минут. Однако для следующих входов в кабинет вы можете использовать основную страницу vstup.edbo.gov.ua.

Уже в самом кабинете разместите актуальные контактные номера и загрузите собственное цветное фото размером 3×4 сантиметра до 1 МБ.

Важно: то фото, которое вы пришлете, учебное заведение может использовать для заказа студенческого (ученического) билета, поэтому следует добавлять корректный снимок.

Также на этапе регистрации кабинета загружать никакие другие файлы, кроме фото, не нужно.

Инструкция по регистрации электронного кабинета

Для начала нужно нажать кнопку "Регистрация".

Далее заполните все необходимые поля, они отмечены звездочкой.

Затем нажмите кнопку "Зарегистрировать".

Для подтверждения данных необходимо указать дополнительную информацию по номеру документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Нажмите кнопку "Отправить", затем после идентификации "Зарегистрировать".

В качестве подтверждения указанных данных в ЕГЕБО создастся ваш аккаунт, логин и пароль которого вы в дальнейшем будете использовать для доступа к личному электронному кабинету поступающего.

На указанный адрес электронной почты поступит письмо для активации электронного кабинета поступающего (не уничтожайте это письмо!).

Выполните указанные в письме рекомендации. Это позволит активировать электронный кабинет и осуществить первый вход в него. Обратите внимание, что время на активацию кабинета не больше 15 минут.

Если за период времени до 15 минут с момента регистрации не активирован Личный электронный кабинет поступающего, пройдите процедуру регистрации повторно.

Более подробную инструкцию по пользованию электронным кабинетом поступающего можно просмотреть по ссылке.