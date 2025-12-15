Як створити елегантний образ на Різдво та Новий рік: секрети дружини Решетніка

Класичний чорний костюм

Перший образ, який демонструє Христина на фоні прикрашеної новорічної ялинки - це чорний костюм з оксамиту.

Жакет: приталений, з чітко окресленими плечима, що надає силуету структурованості та впевненості. Акцентний золотий ґудзик - єдина яскрава деталь.

Подробиці: під жакетом помітний витончений мереживний топ або бралет, який додає нотку жіночності та чуттєвості, не переходячи межу вульгарності. Образ завершують чорні гостроносі туфлі.

Вердикт: цей "power suit" - ідеальне рішення для корпоративу або офіційної вечірки, де потрібно виглядати одночасно і строго, і святково.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Смарагдовий шик

Другий образ, представлений Христиною, - це смарагдово-зелений оксамитовий костюм з шортами.

Колір: насичений глибокий смарагдовий - один з найбільш трендових кольорів зими 202-2026, прекрасно гармонує з золотими та срібними новорічними прикрасами.

Аксесуари: мінімум прикрас, увагу зосереджено на фактурі тканини й кольорі.

мінімум прикрас, увагу зосереджено на фактурі тканини й кольорі. Вердикт: сміливий, але елегантний вибір для дружньої вечірки або святкування в заміському будинку.

Христина Решетнік показала модний "лук" для вечірки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Бордова сукня-жакет

Одним з найпривабливіших образів стало використання довгого бордового блейзера в якості сукні.

Колір: глибокий, насичений відтінок марсала або бургунді - альтернатива класичному червоному, що має дорожчий і благородніший вигляд.

Крій: подовжений двобортний жакет, який у поєднанні з туфлями на високих підборах перетворюється на мінісукню.

Взуття: чорні гостроносі туфлі-мюлі з лакованими деталями.

Вердикт: ідеальний варіант для побачення, коктейльної вечірки або неформального святкування. Цей образ підкреслює жіночність, але при цьому зберігає нотку строгості, властиву блейзеру.

"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сірий костюм

Четвертий лук відрізняється від оксамитової серії, демонструючи інший погляд на святковий образ - сірий костюм із блиском.

Колір і фактура: комплект складається з сукні-міні та жакета в сірому кольорі. Тканина, ймовірно, має легке вкраплення люрексу, що забезпечує делікатне святкове мерехтіння.

Силует: сукня прямого або приталеного силуету, доповнена подовженим жакетом.

Взуття: туфлі-човники нюдового кольору на високій шпильці - класичний прийом, що візуально подовжує ноги та додає образу легкості.

Вердикт: стриманий і елегантний варіант для тих, хто віддає перевагу нейтральним кольорам, але не хоче відмовлятися від святкового блиску.

Дружина Решетніка показала модний образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як повторити стиль дружини Решетніка

Христина Решетнік напередодні свят доводить, що для створення розкішного образу достатньо кількох ключових елементів.

Акцентна тканина: обирайте оксамит, атлас або тканини з делікатним блиском.

обирайте оксамит, атлас або тканини з делікатним блиском. Структурований верх: жакет або блейзер - основа елегантності.

жакет або блейзер - основа елегантності. Глибокі кольори: смарагдовий, бордовий, сапфіровий або класичний чорний.

смарагдовий, бордовий, сапфіровий або класичний чорний. Мінімалізм в аксесуарах: не перевантажуйте образ. Дозвольте якості та фактурі одягу говорити за себе.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)