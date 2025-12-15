Як створити елегантний образ на Різдво та Новий рік: секрети дружини Решетніка

Святковий гардероб не обов'язково має бути великим і яскравим. Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала, як за допомогою елегантних костюмів і мінімуму аксесуарів створити сучасні образи для Різдва і Нового року 2026.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Перший образ, який демонструє Христина на фоні прикрашеної новорічної ялинки - це чорний костюм з оксамиту.
Другий образ, представлений Христиною, - це смарагдово-зелений оксамитовий костюм з шортами.
Одним з найпривабливіших образів стало використання довгого бордового блейзера в якості сукні.
Колір: глибокий, насичений відтінок марсала або бургунді - альтернатива класичному червоному, що має дорожчий і благородніший вигляд.
Крій: подовжений двобортний жакет, який у поєднанні з туфлями на високих підборах перетворюється на мінісукню.
Взуття: чорні гостроносі туфлі-мюлі з лакованими деталями.
Вердикт: ідеальний варіант для побачення, коктейльної вечірки або неформального святкування. Цей образ підкреслює жіночність, але при цьому зберігає нотку строгості, властиву блейзеру.
Четвертий лук відрізняється від оксамитової серії, демонструючи інший погляд на святковий образ - сірий костюм із блиском.
Колір і фактура: комплект складається з сукні-міні та жакета в сірому кольорі. Тканина, ймовірно, має легке вкраплення люрексу, що забезпечує делікатне святкове мерехтіння.
Силует: сукня прямого або приталеного силуету, доповнена подовженим жакетом.
Взуття: туфлі-човники нюдового кольору на високій шпильці - класичний прийом, що візуально подовжує ноги та додає образу легкості.
Вердикт: стриманий і елегантний варіант для тих, хто віддає перевагу нейтральним кольорам, але не хоче відмовлятися від святкового блиску.
Христина Решетнік напередодні свят доводить, що для створення розкішного образу достатньо кількох ключових елементів.
