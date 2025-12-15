Как создать элегантный образ на Рождество и Новый год: секреты жены Решетника

Праздничный гардероб не обязательно должен быть большим и ярким. Жена телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала, как с помощью элегантных костюмов и минимума аксессуаров создать современные образы для Рождества и Нового года 2026.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Первый образ, который демонстрирует Кристина на фоне украшенной новогодней елки - это черный костюм из бархата.
Второй образ, представленный Кристиной, - это изумрудно-зеленый бархатный костюм с шортами.
Одним из самых привлекательных образов стало использование длинного бордового блейзера в качестве платья.
Цвет: глубокий, насыщенный оттенок марсала или бургунди - альтернатива классическому красному, что выглядит дороже и благороднее.
Крой: удлиненный двубортный жакет, который в сочетании с туфлями на высоком каблуке превращается в мини-платье.
Обувь: черные остроносые туфли-мюли с лакированными деталями.
Вердикт: идеальный вариант для свидания, коктейльной вечеринки или неформального празднования. Этот образ подчеркивает женственность, но при этом сохраняет нотку строгости, свойственную блейзеру.
Четвертый лук отличается от бархатной серии, демонстрируя другой взгляд на праздничный образ серый костюм с блеском.
Цвет и фактура: комплект состоит из платья-мини и жакета в сером цвете. Ткань, вероятно, имеет легкое вкрапление люрекса, что обеспечивает деликатное праздничное мерцание.
Силуэт: платье прямого или приталенного силуэта, дополненное удлиненным жакетом.
Обувь: туфли-лодочки нюдового цвета на высокой шпильке - классический прием, который визуально удлиняет ноги и придает образу легкости.
Вердикт: сдержанный и элегантный вариант для тех, кто предпочитает нейтральные цвета, но не хочет отказываться от праздничного блеска.
Кристина Решетник накануне праздников доказывает, что для создания роскошного образа достаточно нескольких ключевых элементов.
