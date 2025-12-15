Как создать элегантный образ на Рождество и Новый год: секреты жены Решетника

Классический черный костюм

Первый образ, который демонстрирует Кристина на фоне украшенной новогодней елки - это черный костюм из бархата.

Жакет: приталенный, с четко очерченными плечами, что придает силуэту структурированность и уверенность. Акцентная золотая пуговица - единственная яркая деталь.

приталенный, с четко очерченными плечами, что придает силуэту структурированность и уверенность. Акцентная золотая пуговица - единственная яркая деталь. Брюки: прямого кроя, визуально удлиняют ноги.

прямого кроя, визуально удлиняют ноги. Подробности: под жакетом заметен изящный кружевной топ или бралет, который придает нотку женственности и чувственности, не переходя предел вульгарности. Образ завершают черные остроносые туфли.

Вердикт: этот "power suit" - идеальное решение для корпоратива или официальной вечеринки, где нужно смотреться одновременно и строго, и празднично.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Изумрудный шик

Второй образ, представленный Кристиной, - это изумрудно-зеленый бархатный костюм с шортами.

Цвет: насыщенный глубокий изумрудный - один из самых трендовых цветов зимы 202-2026, прекрасно гармонирующий с золотыми и серебряными новогодними украшениями.

насыщенный глубокий изумрудный - один из самых трендовых цветов зимы 202-2026, прекрасно гармонирующий с золотыми и серебряными новогодними украшениями. Фасон: двубортный жакет с золотыми пуговицами, V-образный вырез, визуально вытягивающий шею.

двубортный жакет с золотыми пуговицами, V-образный вырез, визуально вытягивающий шею. Низ: короткие бархатные шорты - смелый выбор, позволяющий продемонстрировать стройные ноги.

короткие бархатные шорты - смелый выбор, позволяющий продемонстрировать стройные ноги. Аксессуары: минимум украшений, внимание сосредоточено на фактуре ткани и цвете.

минимум украшений, внимание сосредоточено на фактуре ткани и цвете. Вердикт: смелый, но элегантный выбор для дружеской вечеринки или празднования в загородном доме.

Кристина Решетник показала модный "лук" для вечеринки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Бордовое платье-жакет

Одним из самых привлекательных образов стало использование длинного бордового блейзера в качестве платья.

Цвет: глубокий, насыщенный оттенок марсала или бургунди - альтернатива классическому красному, что выглядит дороже и благороднее.

Крой: удлиненный двубортный жакет, который в сочетании с туфлями на высоком каблуке превращается в мини-платье.

Обувь: черные остроносые туфли-мюли с лакированными деталями.

Вердикт: идеальный вариант для свидания, коктейльной вечеринки или неформального празднования. Этот образ подчеркивает женственность, но при этом сохраняет нотку строгости, свойственную блейзеру.

"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Серый костюм

Четвертый лук отличается от бархатной серии, демонстрируя другой взгляд на праздничный образ серый костюм с блеском.

Цвет и фактура: комплект состоит из платья-мини и жакета в сером цвете. Ткань, вероятно, имеет легкое вкрапление люрекса, что обеспечивает деликатное праздничное мерцание.

Силуэт: платье прямого или приталенного силуэта, дополненное удлиненным жакетом.

Обувь: туфли-лодочки нюдового цвета на высокой шпильке - классический прием, который визуально удлиняет ноги и придает образу легкости.

Вердикт: сдержанный и элегантный вариант для тех, кто предпочитает нейтральные цвета, но не хочет отказываться от праздничного блеска.

Жена Решетника показала модный образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Как повторить стиль жены Решетника

Кристина Решетник накануне праздников доказывает, что для создания роскошного образа достаточно нескольких ключевых элементов.

Акцентная ткань: выбирайте бархат, атлас или ткани с деликатным блеском.

выбирайте бархат, атлас или ткани с деликатным блеском. Структурированный верх: жакет или блейзер - основа элегантности.

жакет или блейзер - основа элегантности. Глубокие цвета: изумрудный, бордовый, сапфировый или классический черный.

изумрудный, бордовый, сапфировый или классический черный. Минимализм в аксессуарах: не перегружайте образ. Позвольте качеству и фактуре одежды говорить за себя.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)