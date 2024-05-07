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Як студентам-чоловікам виїхати за кордон: інструкція

Фото: як студентам-чоловікам виїхати за кордон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд схвалив зміни, які дозволяють чоловікам ставати учасниками програм академічної мобільності й виїжджати за кордон на навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд Online".

Для перетину кордону, чоловікам необхідно: 

  • бути віком від 18 до 22 років; 
  • не підлягати призову під час мобілізації; 
  • стати учасником академічної мобільності строком на один семестр; 
  • навчатись на денній формі; 
  • здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Які документи необхідні: 

  • е-квиток студента; 
  • засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності; 
  • військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП). 
  • довідка від закладу освіту про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші. 

Зокрема в довідці повинні бути вказані: 

  • підстави співробітництва; 
  • строк навчального семестру за кордоном; 
  • відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів. 

Зокрема необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти. 

Мобілізація в Україні 

На початку повномасштабної війни Верховна рада підтримала указ президента Володимира Зеленського щодо введення воєнного стану, а також мобілізації на строк 30 діб. З травня 2022 року термін щоразу продовжувався на три місяці. 

Зокрема під час повномасштабної війни чоловікам призовного віку заборонено покидати країну. Втім, є й винятки. 

Детальніше про те, до чого готуватись  військовозобов'язаним у травні, - у матеріалі РБК-Україна.

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