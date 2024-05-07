Як студентам-чоловікам виїхати за кордон: інструкція

Для перетину кордону, чоловікам необхідно:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову під час мобілізації;

стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;

навчатись на денній формі;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Які документи необхідні:

е-квиток студента;

засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).

довідка від закладу освіту про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

Зокрема в довідці повинні бути вказані:

підстави співробітництва;

строк навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.

Зокрема необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

Мобілізація в Україні

На початку повномасштабної війни Верховна рада підтримала указ президента Володимира Зеленського щодо введення воєнного стану, а також мобілізації на строк 30 діб. З травня 2022 року термін щоразу продовжувався на три місяці.

Зокрема під час повномасштабної війни чоловікам призовного віку заборонено покидати країну. Втім, є й винятки.

Детальніше про те, до чого готуватись військовозобов'язаним у травні, - у матеріалі РБК-Україна.