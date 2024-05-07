Як студентам-чоловікам виїхати за кордон: інструкція

Уряд схвалив зміни, які дозволяють чоловікам ставати учасниками програм академічної мобільності й виїжджати за кордон на навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд Online".
Для перетину кордону, чоловікам необхідно:
Які документи необхідні:
Зокрема в довідці повинні бути вказані:
Зокрема необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.
На початку повномасштабної війни Верховна рада підтримала указ президента Володимира Зеленського щодо введення воєнного стану, а також мобілізації на строк 30 діб. З травня 2022 року термін щоразу продовжувався на три місяці.
Зокрема під час повномасштабної війни чоловікам призовного віку заборонено покидати країну. Втім, є й винятки.
Детальніше про те, до чого готуватись військовозобов'язаним у травні, - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.