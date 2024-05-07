Как студентам-мужчинам выехать за границу: инструкция

Правительство одобрило изменения, которые позволяют мужчинам становиться участниками программ академической мобильности и выезжать за границу на обучение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Уряд Online".
Для пересечения границы, мужчинам необходимо:
Какие документы необходимы:
В частности в справке должны быть указаны:
В частности необходимо подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.
В начале полномасштабной войны Верховная рада поддержала указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения, а также мобилизации на срок 30 суток. С мая 2022 года срок продолжался на три месяца.
В частности, во время полномасштабной войны мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну. Впрочем, есть и исключения.
Детальнее о том, к чему готовиться военнообязанным в мае, - в материале РБК-Украина.
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