Как студентам-мужчинам выехать за границу: инструкция

Для пересечения границы, мужчинам необходимо:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву во время мобилизации;

стать участником академической мобильности сроком на один семестр;

учиться на дневной форме;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности, или же магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Какие документы необходимы:

е-билет студента;

заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от Территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

справка от заведения образование о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.

В частности в справке должны быть указаны:

основания сотрудничества;

срок учебного семестра за рубежом;

отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов.

В частности необходимо подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

Мобилизация в Украине

В начале полномасштабной войны Верховная рада поддержала указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения, а также мобилизации на срок 30 суток. С мая 2022 года срок продолжался на три месяца.

В частности, во время полномасштабной войны мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну. Впрочем, есть и исключения.

Детальнее о том, к чему готовиться военнообязанным в мае, - в материале РБК-Украина.