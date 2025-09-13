Як носити одяг в клітинку восени: модний приклад від Демі Мур (фото)

Одним із головних трендів осіннього сезону знову стала клітинка. Акторка Демі Мур вкотре довела, що його можна носити неймовірно стильно і поєднувати в різних фактурах.
РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки розповідає, як носити одяг в клітинку цієї осені.
Акторка опублікувала серію знімків із Нью-Йорка, на яких позує у вишуканому образі в клітинку в головній ролі.
Для виходу у світ вона обрала костюм, що складається з приталеного жакета та мідіспідниці з високою талією.
Демі поєднала його з класичною шовковою блузкою кольору айворі та човниками на підборах у відтінку капучино.
Акторка поєднала різні варіації клітинки - одна дрібніша, інша більша. Такий мікс додає об'єму й робить його образ динамічнішим.
Тож, необов'язково обирати костюм із повністю ідентичними візерунками, достатньо зберегти спільну колірну гаму, і тоді образ матиме гармонійний вигляд.
Образ, як у Демі можна носити у ділових поїздках, на побаченнях чи навіть на модних показах.
Крім того, елементи цього сету легко розділити та поєднати з іншими елементами гардероба. Жакет пасуватиме з джинсами, а спідниця - зі светром.
