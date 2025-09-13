UA

Як носити одяг в клітинку восени: модний приклад від Демі Мур (фото)

Демі Мур створила модний образ з трендовий принтом (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Одним із головних трендів осіннього сезону знову стала клітинка. Акторка Демі Мур вкотре довела, що його можна носити неймовірно стильно і поєднувати в різних фактурах.

РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки розповідає, як носити одяг в клітинку цієї осені.

Модний приклад від Демі Мур, як носити клітинку

Акторка опублікувала серію знімків із Нью-Йорка, на яких позує у вишуканому образі в клітинку в головній ролі.

Для виходу у світ вона обрала костюм, що складається з приталеного жакета та мідіспідниці з високою талією.

Демі поєднала його з класичною шовковою блузкою кольору айворі та човниками на підборах у відтінку капучино.

Демі Мур в модному образі (фото: instagram.com/demimoore)

Акторка поєднала різні варіації клітинки - одна дрібніша, інша більша. Такий мікс додає об'єму й робить його образ динамічнішим.

Тож, необов'язково обирати костюм із повністю ідентичними візерунками, достатньо зберегти спільну колірну гаму, і тоді образ матиме гармонійний вигляд.

Як носити клітинку восени 2025

  • Зробіть ставку на класику. Костюм у дрібну клітинку завжди виглядає дорого й універсально. Його легко комбінувати як із сорочкою чи блузою, так і з базовим гольфом.
  • Обирайте осінні відтінки. Від шоколадного до бежевого - вони створюють теплий образ і підкреслюють природну елегантність.
  • Витончені силуети. Спідниця додасть ніжності, а жакет - збалансованості.
  • Лаконічне взуття. Човники або чоботи на невисоких підборах стануть ідеальним доповненням для офісу, зустрічей чи вечірніх виходів.

Як носити клітинку восени (фото: instagram.com/demimoore)

Образ, як у Демі можна носити у ділових поїздках, на побаченнях чи навіть на модних показах.

Крім того, елементи цього сету легко розділити та поєднати з іншими елементами гардероба. Жакет пасуватиме з джинсами, а спідниця - зі светром.

Вас також може зацікавити:

Демі Мур