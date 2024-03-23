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Як стати в Україні прийомними батьками: 7 важливих кроків

Україна, Субота 23 березня 2024 18:37
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Як стати в Україні прийомними батьками: 7 важливих кроків Фото: українцям розповіли, як стати прийомними батьками та скільки для цього потрібно часу (freepik.com)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб стати прийомними батьками треба виконати низку умов. На це може піти від 6 місяців до 1,5 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Для того, щоб стати прийомним батьком чи матір’ю, необхідно:

1. Звернутися до Служби у справах дітей або Центру соціальних служб (Центру надання соціальних послуг) за місцем проживання, зібрати та подати необхідні документи.

2. Пройти обстеження житлово-побутових умов. Відповідний акт складає спеціаліст Центру соціальних служб.

3. Завершити навчання (курс 72 години), отримати довідку та рекомендацію Центру соціальних служб щодо включення у Єдиний банк даних.

4. Отримати рішення про створення прийомної родини.

5. Стати на облік прийомних батьків у Службі у справах дітей за місцем проживання та отримати направлення на знайомство і встановлення контакту з дитиною.

6. Познайомитися з дітьми та пройти етап влаштування.

7. Отримати послуги соціального супроводження.

Що таке прийомна родина?

Прийомна сім’я - це подружжя або окрема особа, які добровільно за плату взяли на виховання і спільне проживання від 1 до 4 дітей.

Хто може, а хто не має права прийняти до своєї родини дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, які вимоги пред’являє українське законодавство до майбутніх усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу і чи потрібна офіційна згода дитини на те, щоб жити у новій сім'ї. Про це детальніше - в матеріалі.

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