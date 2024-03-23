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Как стать в Украине приемными родителями: 7 важных шагов

Украина, Суббота 23 марта 2024 18:37
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Как стать в Украине приемными родителями: 7 важных шагов Фото: украинцам рассказали, как стать приемными родителями и сколько для этого нужно времени (freepik.com)
Автор: Наталия Гурковская

Для того чтобы стать приемными родителями нужно выполнить ряд условий. На это может уйти от 6 месяцев до 1,5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Для того чтобы стать приемным отцом или матерью, необходимо:

1. Обратиться в Службу по делам детей или Центр социальных служб (Центр предоставления социальных услуг) по месту жительства, собрать и подать необходимые документы.

2. Пройти обследование жилищно-бытовых условий. Соответствующий акт составляет специалист Центра социальных служб.

3. Завершить обучение (курс 72 часа), получить справку и рекомендацию Центра социальных служб по включению в Единый банк данных.

4. Получить решение о разработке приемной семьи.

5. Стать на учет приемных родителей в Службе по делам детей по месту жительства и получить направление на знакомство и установление контакта с ребенком.

6. Познакомится с детьми и пройти этап устройства.

7. Получить сервисы общественного сопровождения.

Что такое приемная семья?

Приемная семья - это супруги или отдельное лицо, которые добровольно за плату взяли на воспитание и совместное проживание от 1 до 4 детей.

Кто может, а кто не имеет права принять в свою семью ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, какие требования предъявляет украинское законодательство к будущим усыновителям, опекунам, приемным родителям и родителям-воспитателям детских домов семейного типа и нужно ли официальное согласие ребенка для того, чтобы жить в новой семье. Об этом подробнее - в материале.

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