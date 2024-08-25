Як стати супроводжувачем ветеранів: алгоритм дій

Кандидати на посаду можуть подати заяву винятково в електронній формі через веб-платформу "е-Ветеран".

Для цього необхідно:

перейти на "е-Ветеран". У розділі “Електронні сервіси” натиснути “Заява на участь у відборі на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб”;

заповнити необхідні поля;

пройти фахове та психологічне тестування;

підписати заяву за допомогою електронного підпису.

"Увага! Кандидат може подати не більше однієї заяви. Після формування заяви - відредагувати її неможливо", - пояснили в міністерстві.

Після того, як заявку буде підписано та відправлено, заявник отримає на вказану ним електронну пошту листа з інформуванням про подальші кроки.

Процес відбору розпочнеться через 14 днів після завершення терміну подання заяв на участь у відборі. Тобто, з 5 до 13 вересня 2024 року.

"Загалом передбачається підготувати та працевлаштувати до 11 300 фахівців із супроводу, на першому етапі - до 3000 осіб", - пояснили в Мінветеранів.