Як стати супроводжувачем ветеранів: алгоритм дій

Українці можуть опанувати нову професію - фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Для цього треба подати заявку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Кандидати на посаду можуть подати заяву винятково в електронній формі через веб-платформу "е-Ветеран".
Для цього необхідно:
"Увага! Кандидат може подати не більше однієї заяви. Після формування заяви - відредагувати її неможливо", - пояснили в міністерстві.
Після того, як заявку буде підписано та відправлено, заявник отримає на вказану ним електронну пошту листа з інформуванням про подальші кроки.
Процес відбору розпочнеться через 14 днів після завершення терміну подання заяв на участь у відборі. Тобто, з 5 до 13 вересня 2024 року.
"Загалом передбачається підготувати та працевлаштувати до 11 300 фахівців із супроводу, на першому етапі - до 3000 осіб", - пояснили в Мінветеранів.
Нагадаємо, що цього місяця в Україні визначили механізм роботи для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Планується, що перші фахівці із супроводу стануть до роботи вже восени.
Додамо також, що в Україні ветерани мають право на безплатну психологічну допомогу.
Водночас в Україні впровадять служби супроводу для підтримки військових, рятувальників та поліцейських.
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