Как стать сопровождающим ветеранов: алгоритм действий

Кандидаты в должность могут подать заявление исключительно в электронной форме через веб-платформу "е-Ветеран".

Для этого необходимо:

перейти на "е-Ветеран" В разделе "Электронные сервисы" нажать "Заявление на участие в отборе на должность специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц";

заполнить необходимые поля;

пройти профессиональное и психологическое тестирование;

подписать заявление с помощью электронной подписи.

"Внимание! Кандидат может подать не больше одного заявления. После формирования заявления - отредактировать его невозможно", - объяснили в министерстве.

После того, как заявка будет подписана и отправлена, заявитель получит на указанную им электронную почту письмо с информированием о дальнейших шагах.

Процесс отбора начнется через 14 дней после истечения срока подачи заявлений на участие в отборе. То есть, с 5 по 13 сентября 2024 года.

"В общей сложности предполагается подготовить и трудоустроить до 11 300 специалистов по сопровождению, на первом этапе - до 3000 человек", - пояснили в Минветеранов.