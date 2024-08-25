Как стать сопровождающим ветеранов: алгоритм действий

Украинцы могут овладеть новой профессией - специалист по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц. Для этого надо подать заявку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Кандидаты в должность могут подать заявление исключительно в электронной форме через веб-платформу "е-Ветеран".
Для этого необходимо:
"Внимание! Кандидат может подать не больше одного заявления. После формирования заявления - отредактировать его невозможно", - объяснили в министерстве.
После того, как заявка будет подписана и отправлена, заявитель получит на указанную им электронную почту письмо с информированием о дальнейших шагах.
Процесс отбора начнется через 14 дней после истечения срока подачи заявлений на участие в отборе. То есть, с 5 по 13 сентября 2024 года.
"В общей сложности предполагается подготовить и трудоустроить до 11 300 специалистов по сопровождению, на первом этапе - до 3000 человек", - пояснили в Минветеранов.
Напомним, что в текущем месяце в Украине определили механизм работы для специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц. Планируется, что первые специалисты по сопровождению приступят к работе уже осенью.
Добавим также, что в Украине ветераны имеют право на бесплатную психологическую помощь.
В то же время в Украине внедрят службы сопровождения для поддержки военных, спасателей и полицейских.
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