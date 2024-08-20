В Україні впровадять служби супроводу для підтримки військових, рятувальників та поліцейських

Кабінет міністрів України погодив створення служб супроводу з метою підвищення мотивації та підтримки військовослужбовців, рятувальників і поліцейських, а також їхніх сімей.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Пропозиція щодо служб супроводу належить Міністерству оборони щодо. Ці служби забезпечать належну підтримку під час виконання військових і службових обов’язків. Зокрема, уряд затвердив порядок організації діяльності служб супроводу, які функціонуватимуть у межах бюджетних асигнувань. Їхня основна мета - допомога військовим, рятувальникам, поліцейським та їхнім сім’ям, зокрема тим, хто отримав поранення, захворів, потрапив у полон або загинув під час виконання службових завдань. Служби супроводу виконуватимуть низку важливих завдань: Супроводження тих, хто отримав поранення, травми, контузії або захворювання під час виконання службових обов’язків, а також підтримка зв’язку з їхніми родинами.

Допомога у питаннях направлення та проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Супровід членів сімей загиблих, зниклих безвісти чи захоплених у полон, а також допомога у реалізації пільг та гарантій, що їм належать.

Сприяння в оформленні документів, необхідних для підтвердження статусу особи, на основі якого надаються відповідні пільги та компенсації.

Участь у заходах підтримки або супроводу тих, хто звільняється зі служби.