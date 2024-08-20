ua en ru
Вт, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні впровадять служби супроводу для підтримки військових, рятувальників та поліцейських

Вівторок 20 серпня 2024 13:06
UA EN RU
В Україні впровадять служби супроводу для підтримки військових, рятувальників та поліцейських Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет міністрів України погодив створення служб супроводу з метою підвищення мотивації та підтримки військовослужбовців, рятувальників і поліцейських, а також їхніх сімей.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Пропозиція щодо служб супроводу належить Міністерству оборони щодо. Ці служби забезпечать належну підтримку під час виконання військових і службових обов’язків.

Зокрема, уряд затвердив порядок організації діяльності служб супроводу, які функціонуватимуть у межах бюджетних асигнувань. Їхня основна мета - допомога військовим, рятувальникам, поліцейським та їхнім сім’ям, зокрема тим, хто отримав поранення, захворів, потрапив у полон або загинув під час виконання службових завдань.

Служби супроводу виконуватимуть низку важливих завдань:

  • Супроводження тих, хто отримав поранення, травми, контузії або захворювання під час виконання службових обов’язків, а також підтримка зв’язку з їхніми родинами.
  • Допомога у питаннях направлення та проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).
  • Супровід членів сімей загиблих, зниклих безвісти чи захоплених у полон, а також допомога у реалізації пільг та гарантій, що їм належать.
  • Сприяння в оформленні документів, необхідних для підтвердження статусу особи, на основі якого надаються відповідні пільги та компенсації.
  • Участь у заходах підтримки або супроводу тих, хто звільняється зі служби.

Раніше Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації тим, хто доглядає за родичами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну