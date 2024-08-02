Супровід ветеранів. Кабмін дав старт запровадженню програми

В Україні визначили механізм роботи для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Планується, що перші фахівці із супроводу стануть до роботи вже восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Сьогодні, 2 серпня, уряд ухвалив постанову, що дає старт запровадженню фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Ухваленою постановою КМУ визначено механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Йдеться, зокрема, про врегулювання питання оплати праці та визначення механізму щодо організації його діяльності.

Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун наголосив, що інститут супроводу та підтримки ветеранів в країнах НАТО - є одним із пріоритетів.

За його словами, Україна впроваджуватиме цю практику, адже вона не тільки відповідає євроінтеграційним процесам, а і є дієвим інструментом відновлення та адаптації ветеранів і ветеранок.

"Невдовзі ми оголосимо початок прийому заяв від кандидатів на ці посади. Плануємо, що перші фахівці із супроводу стануть до роботи вже восени. Кожен такий фахівець застосовуватиме індивідуальний підхід та матиме свої конкретні показники роботи", - повідомив Порхун.

Які обов'язки фахівця із супроводу

Фахівець із супроводу опікуватиметься ветеранами, членами родин ветеранів та військовослужбовців.

За словами Порхуна, фахівець із супроводу - перша особа, яка зустрічає ветерана та ветеранку після повернення в громаду. Саме ця людина забезпечує

інформаційний супровід та підтримку;

консультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла;

проходження реабілітації;

працевлаштування;

започаткування власної справи;

надає юридичну допомогу;

скеровує до інших фахівців.

“По суті, фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих Захисників і Захисниць. Він допомагає, заповнює документи, координує ветерана, спрямовує, представляє інтереси, роз’яснює права, допомагає реалізувати право на пільги та послуги”, - додав в.о. міністра.

Водночас він зазначив, що для держави та Мінветеранів, як органу, що формує, реалізовує та координує ветеранську політику, фахівець стане інформаційним агентом.

"На базі його аналітики ми будемо змінювати та адаптувати систему відповідно до потреб і запитів ветеранської спільноти", - зазначив Порхун.

Кандидати на посаду подають заяву в електронній формі через платформу е-Ветеран - за посиланням (реєстрація буде відкрита до кінця серпня).

Як відбиратимуть кандидатів

Після подання заяви, кандидати пройдуть психологічне тестування та на знання законодавства.

Система повідомляє про результат поданої заявки, після чого вона опрацьовується Мінветеранів та скеровується до органів місцевого самоврядування для подальшого розгляду комісією.

Перевага надаватиметься кандидатам, які мають статус ветерана війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, Захисника/Захисниці України та перебувають на обліку в ЄДРВВ.

Проте пріоритетом під час відбору є професійні якості кандидатів та їхня здатність надавати ефективні послуги. Після на кандидата очікує співбесіда з представниками комісії.

Професійна підготовка фахівців та підвищення їхньої кваліфікації здійснюватимуться у закладах вищої освіти та центрах ветеранського розвитку Мінветеранів відповідно до типової освітньої програми, розробленої та затвердженої Міністерством у справах ветеранів.

Фахівці із супроводу працюватимуть у комунальних установах/закладах, зокрема у ветеранських просторах, діяльність яких буде стандартизована відповідними нормативними документами Мінветеранів.