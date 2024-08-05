ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як не стати "помічником" окупантів: військові дали поради українцям

Україна, Понеділок 05 серпня 2024 18:00
UA EN RU
Як не стати "помічником" окупантів: військові дали поради українцям Фото: військові дали поради цивільним українцям (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 894 дні, а ворог продовжує намагатися похитнути єдність українців. Для цього росіяни використовують будь-яку можливість.

Як не стати "помічником" ворога, розповідає РБК-Україна з посиланням на поради 127 окремої бригади територіальної оборони міста Харкова.

За словами військових, щоб не стати "шпигуном" для російських окупантів, потрібно:

  • не знімати обличчя військових, шеврони чи будь-які позначки, які можуть допомогти їх ідентифікувати;
  • не публікувати інформацію про назви, чисельність особового складу підрозділів Сил оборони, не вказувати прізвища чи будь-яку іншу особисту інформацію військових;
  • не повідомляти про кількість зброї та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця зберігання;
  • не фільмувати військові об'єкти;
  • не інформувати про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги, якщо про це не повідомлялося офіційно на ресурсах Генштабу.

Для того, щоб не стати помічником російських пропагандистів, потрібно пам'ятати наступні правила:

  • не публікуй інформацію, яка може піддавати сумніву заяви, рішення чи дані від українських силових відомств та спецслужб;
  • не публікуй неперевірену інформацію про загиблих, поранених та полонених;
  • не публікуй та не поширюй контент, який дискредитує українську владу та Сили оборони;
  • не просувай російські наративи.

Крім того, українці, які не дотримуються наступних правил, можуть стати коригувальниками ворожого вогню:

  • не повідомляй про назви об'єктів, які потрапили під обстріл, відразу після обстрілу;
  • не розголошуй точні адреси та координати бойових дій;
  • не публікуй відео ракетних ударів, моменти влучання снарядів та ракет;
  • не називай та не знімай точні адреси та об'єкти цивільної інфраструктури, які потрапили під обстріл чи були атаковані ракетами.

А щоб не стати ворожим диверсантом, як наголошують військові, достатньо:

  • не підпалювати військові та волонтерські автомобілі;
  • не завдавати шкоди військовим об'єктам;
  • не знищувати залізничну, енергетичну та критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що не можна знімати під час війни та яке покарання за це може загрожувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
DAILY
Микита Потураєв: "Слуга народу" присягала народу України, а не Московському патріархату
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Микита Потураєв: "Слуга народу" присягала народу України, а не Московському патріархату