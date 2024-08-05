Як не стати "помічником" окупантів: військові дали поради українцям

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 894 дні, а ворог продовжує намагатися похитнути єдність українців. Для цього росіяни використовують будь-яку можливість.

Як не стати "помічником" ворога, розповідає РБК-Україна з посиланням на поради 127 окремої бригади територіальної оборони міста Харкова.

А щоб не стати ворожим диверсантом , як наголошують військові, достатньо:

Крім того, українці, які не дотримуються наступних правил, можуть стати коригувальниками ворожого вогню :

Для того, щоб не стати помічником російських пропагандистів , потрібно пам'ятати наступні правила:

За словами військових, щоб не стати "шпигуном" для російських окупантів , потрібно:

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що не можна знімати під час війни та яке покарання за це може загрожувати.

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