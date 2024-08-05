Как не стать "помощником" оккупантов: военные дали советы украинцам

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 894 дня, а враг продолжает пытаться пошатнуть единство украинцев. Для этого россияне используют любую возможность.

Как не стать "помощником" врага, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на советы 127-й отдельной бригады территориальной обороны города Харькова.

А чтобы не стать враждебным диверсантом , как отмечают военные, достаточно:

Кроме того, украинцы, которые не соблюдают следующие правила, могут стать корректировщиками вражеского огня :

Для того, чтобы не стать помощником российских пропагандистов , нужно помнить следующие правила:

По словам военных, чтобы не стать "шпионом" для российских оккупантов , нужно:

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что нельзя снимать во время войны и какое наказание за это может грозить.

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