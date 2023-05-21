Як не стати коригувальником вогню росіян через соцмережі: пояснення від "Дії"

Мирні мешканці можуть ненароком скерувати вогонь російських окупантів через поширення у stories наслідків ворожих обстрілів. Українцям пояснили, як слід поводитися в соцмережах під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Зазначимо, що росіяни ведуть боротьбу не лише за допомогою зброї, а й у соцмережах. Так вони намагаються отримати необхідну для них інформацію.
"Запостили фото вибухів у stories = допомогли ворогу скоригувати вогонь", - зазначають у "Дії".
Так, окупанти використовують методологію розвідки OSINT на основі відкритих джерел. Тобто, фахівці стежать за соцмережами українців у реальному часі.
Тому українцям заборонено публікувати:
У "Дії" наголошують, що найкраща тактика для цивільних - це видихнути, двічі подумати та поставити собі питання: "Чи не завдасть шкоди, якщо я поширю цю інформацію?"
Українців закликають пам’ятати, що охоплення в соцмережах не коштують людського життя. Слід бути свідомими та зберігати режим тиші, щоб не допомагати ворогу.
При цьому є спосіб допомогти "шерами" українським військовим - повідомляти про російську техніку та особовий склад через бот "єВорог".
Нагадаємо, раніше українцям пояснювали, чому не можна публікувати роботу ППО. Секретар РНБО Олексій Данілов також пригрозив тим, хто викладає у соцмережі роботу української ППО. Він попередив, що такі особи будуть нести відповідальність.
Зазначимо, що у Києві виявили шістьох блогерів, які "засвітили" у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки 16 травня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.