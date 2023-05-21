Как не стать корректировщиком огня россиян через соцсети: объяснение от "Дії"

Отметим, что россияне ведут войну не только с помощью оружия, но и в соцсетях. Так они пытаются получить необходимую для них информацию.

"Запостили фото взрывов в stories = помогли врагу скорректировать огонь", - отмечают в "Дії".

Так, оккупанты используют методологию разведки OSINT на основе открытых источников. То есть специалисты следят за соцсетями украинцев в реальном времени.

Поэтому украинцам запрещено публиковать:

перемещение и работу нашей техники и военных,

результаты обстрелов,

состояние критической инфраструктуры,

склады боеприпасов,

расположение Сил обороны.

В "Дії" отмечают, что лучшая тактика для гражданских - это выдохнуть, дважды подумать и задать себе вопрос: "Не нанесет ли вреда, если я распространю эту информацию?"

Украинцев призывают помнить, что охват в соцсетях не стоит человеческой жизни. Следует сознавать и сохранять режим тишины, чтобы не помогать врагу.

При этом есть способ помочь "шерами" украинским военным - сообщать о российской технике и личном составе через бот "єВорог".