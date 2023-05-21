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Как не стать корректировщиком огня россиян через соцсети: объяснение от "Дії"

Иллюстративное фото: украинцам объяснили, как не стать корректировщиком огня россиян через соцсети (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Мирные жители могут случайно направить огонь российских оккупантов из-за распространения в stories последствий вражеских обстрелов. Украинцам объяснили, как следует вести себя в соцсетях во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Отметим, что россияне ведут войну не только с помощью оружия, но и в соцсетях. Так они пытаются получить необходимую для них информацию.

"Запостили фото взрывов в stories = помогли врагу скорректировать огонь", - отмечают в "Дії".

Так, оккупанты используют методологию разведки OSINT на основе открытых источников. То есть специалисты следят за соцсетями украинцев в реальном времени.

Поэтому украинцам запрещено публиковать:

  • перемещение и работу нашей техники и военных,
  • результаты обстрелов,
  • состояние критической инфраструктуры,
  • склады боеприпасов,
  • расположение Сил обороны.

В "Дії" отмечают, что лучшая тактика для гражданских - это выдохнуть, дважды подумать и задать себе вопрос: "Не нанесет ли вреда, если я распространю эту информацию?"

Украинцев призывают помнить, что охват в соцсетях не стоит человеческой жизни. Следует сознавать и сохранять режим тишины, чтобы не помогать врагу.

При этом есть способ помочь "шерами" украинским военным - сообщать о российской технике и личном составе через бот "єВорог".

Напомним, ранее украинцам объясняли, почему нельзя публиковать работу ПВО. Секретарь СНБО Алексей Данилов также пригрозил тем, кто выкладывает в соцсети работу украинского ПВО. Он предупредил, что подобные лица будут нести ответственность.

Отметим, что в Киеве выявили шестерых блоггеров, которые "засветили" в соцсетях работу ПВО во время ракетной атаки 16 мая.

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