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Публікувати заборонено. Українців просять не показувати у соцмережах роботу ППО

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Україна, Середа 17 травня 2023 12:05
Публікувати заборонено. Українців просять не показувати у соцмережах роботу ППО Фото: українців просять не публікувати у мережі роботу ППО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Роботу української протиповітряної оборони показувати у соцмережах заборонено. Цю інформацію ворог використовує для коригування ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Українцям нагадали, що, готуючись до атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі та різноманітні пабліки.

Військові нагадали, що у режимі реального часу заборонено публікувати у мережі:

  • фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;
  • фото і відео позицій наших засобів ППО;
  • свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати;
  • скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.

Таку інформацію окупанти можуть використовувати для розвідки, обходу нашої ППО, а також коригування ударів та ураження самих засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, СБУ викрила у Києві шістьох блогерів, які "засвітили" у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки 16 травня. Вони зняли та опублікували збиття ракет над столицею.

Також секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив тим, хто викладає у соцмережі роботу української ППО. Він попередив, що такі особи будуть нести відповідальність.

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