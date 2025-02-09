Як стати кандидатом на усиновлення дитини у "Дії": інструкція

Якщо ви маєте намір прийняти дитину на виховання у свою родину, зверніться до місцевої служби у справах дітей. Зокрема можете подати заяву через державний портал "Дія", щоб стати на облік як кандидат в усиновлювачі.
Про те як стати кандидатом на усиновлення дитини у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.
Щоб скористатися послугою, виконайте такі дії:
Зверніть увагу:
Протягом 5 робочих днів після перевірки документів служба у справах дітей обстежує житлово-побутові умови заявника та складає акт за результатами перевірки.
Усі кандидати, які планують прийняти дитину в сім’ю, зобов’язані пройти підготовчий курс із питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Після завершення обстеження житлово-побутових умов, перевірки документів та, за потреби, проходження курсів підготовки, служба у справах дітей протягом п’яти робочих днів готує висновок про можливість заявника бути усиновлювачем. У разі позитивного висновку заявника вносять до обліку кандидатів в усиновлювачі.
На цьому етапі розпочинається процес взаємодобору, під час якого визначають відповідність дитини та сім’ї, яка готова її прийняти.
Роз’єднання братів і сестер під час влаштування в сімейні форми виховання допускається лише за обставин, визначених органом опіки та піклування. Наприклад, це можливо, якщо один із дітей має суттєві порушення розвитку чи стану здоров’я, що ускладнюють їхнє спільне виховання.
Усиновлювачем може стати дієздатна особа віком від 21 року, за винятком випадків, коли усиновлювач є родичем дитини. Крім того, усиновлювач повинен бути старший за дитину щонайменше на 15 років. У випадку усиновлення повнолітньої особи різниця у віці між усиновлювачем і дитиною має становити не менше 18 років.
"Дія" - це український державний сервіс, що об'єднує мобільний застосунок і вебпортал, розроблений для цифровізації публічних послуг. Завдяки «Дії» громадяни можуть отримувати електронні документи (наприклад, паспорт чи водійське посвідчення), подавати заявки на державні послуги, оформлювати соціальну допомогу, сплачувати податки тощо. Проєкт запущено у 2020 році Міністерством цифрової трансформації України, щоб зробити державні послуги максимально зручними та доступними онлайн.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як отримати довідку про доходи у "Дії".
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