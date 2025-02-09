Как стать кандидатом на усыновление ребенка в "Дія": инструкция

Если вы намерены принять ребенка на воспитание в свою семью, обратитесь в местную службу по делам детей. В частности можете подать заявление через государственный портал "Дія", чтобы стать на учет как кандидат в усыновители.
О том как стать кандидатом на усыновление ребенка в "Дія" - в материале РБК-Украина.
Чтобы воспользоваться услугой, выполните следующие действия:
Обратите внимание:
В течение 5 рабочих дней после проверки документов служба по делам детей обследует жилищно-бытовые условия заявителя и составляет акт по результатам проверки.
Все кандидаты, которые планируют принять ребенка в семью, обязаны пройти подготовительный курс по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
После завершения обследования жилищно-бытовых условий, проверки документов и, при необходимости, прохождения курсов подготовки, служба по делам детей в течение пяти рабочих дней готовит заключение о возможности заявителя быть усыновителем. В случае положительного заключения заявителя вносят в учет кандидатов в усыновители.
На этом этапе начинается процесс взаимоотбора, во время которого определяют соответствие ребенка и семьи, которая готова его принять.
Разъединение братьев и сестер при устройстве в семейные формы воспитания допускается только при обстоятельствах, определенных органом опеки и попечительства. Например, это возможно, если один из детей имеет существенные нарушения развития или состояния здоровья, затрудняющие их совместное воспитание.
Усыновителем может стать дееспособное лицо в возрасте от 21 года, за исключением случаев, когда усыновитель является родственником ребенка. Кроме того, усыновитель должен быть старше ребенка минимум на 15 лет. В случае усыновления совершеннолетнего лица разница в возрасте между усыновителем и ребенком должна составлять не менее 18 лет.
"Дія" - это украинский государственный сервис, объединяющий мобильное приложение и веб-портал, разработанный для цифровизации публичных услуг. Благодаря "Дії" граждане могут получать электронные документы (например, паспорт или водительское удостоверение), подавать заявки на государственные услуги, оформлять социальную помощь, платить налоги и тому подобное. Проект запущен в 2020 году Министерством цифровой трансформации Украины, чтобы сделать государственные услуги максимально удобными и доступными онлайн.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как получить справку о доходах в "Дія".
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