Как стать кандидатом на усыновление ребенка в "Дія": инструкция

Чтобы воспользоваться услугой, выполните следующие действия:

зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи;

заполните данные о браке, супруге/супруге, фактический адрес проживания и детей, которых хотите усыновить;

дождитесь проверки ваших данных в государственных реестрах;

после подтверждения данных продолжите заполнение заявления;

добавьте фото или сканкопии документов, если некоторых сведений не хватает в реестрах;

подпишите заявление электронной подписью и отправьте его.

Обратите внимание:

супруги, желающие усыновить ребенка, подают совместное заявление, подписанное обоими;

если усыновление осуществляется единолично, но заявитель состоит в браке, нужна электронная подпись второго супруга, которая также должна быть зарегистрирована в "Дії".

Что дальше

В течение 5 рабочих дней после проверки документов служба по делам детей обследует жилищно-бытовые условия заявителя и составляет акт по результатам проверки.

Все кандидаты, которые планируют принять ребенка в семью, обязаны пройти подготовительный курс по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

После завершения обследования жилищно-бытовых условий, проверки документов и, при необходимости, прохождения курсов подготовки, служба по делам детей в течение пяти рабочих дней готовит заключение о возможности заявителя быть усыновителем. В случае положительного заключения заявителя вносят в учет кандидатов в усыновители.

На этом этапе начинается процесс взаимоотбора, во время которого определяют соответствие ребенка и семьи, которая готова его принять.

Разъединение братьев и сестер при устройстве в семейные формы воспитания допускается только при обстоятельствах, определенных органом опеки и попечительства. Например, это возможно, если один из детей имеет существенные нарушения развития или состояния здоровья, затрудняющие их совместное воспитание.

Усыновителем может стать дееспособное лицо в возрасте от 21 года, за исключением случаев, когда усыновитель является родственником ребенка. Кроме того, усыновитель должен быть старше ребенка минимум на 15 лет. В случае усыновления совершеннолетнего лица разница в возрасте между усыновителем и ребенком должна составлять не менее 18 лет.