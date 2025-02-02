Як отримати довідку про доходи у "Дії": інструкція
На порталі "Дія" користувачі можуть подати запит на отримання довідки з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Ця довідка містить інформацію про виплачені доходи та утримані з них податки.
Про те, як отримати довідку про доходи в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.
Довідка про доходи - це документ, що містить інформацію з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми отриманих доходів і сплачених податків. Вона доступна для отримання як фізичним особам-підприємцям (ФОПам), так і найманим працівникам.
Для отримання довідки про доходи на порталі "Дія" необхідно:
- зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису чи BankID;
- обрати період, за який потрібна інформація;
- надіслати запит і дочекатися повідомлення про готовність довідки на електронну пошту або в розділ "Зверніть увагу" у кабінеті громадянина;
- завантажити готову довідку в розділі "Отримані документи".
Формування довідки може тривати до 30 хвилин. Як тільки документ буде готовий, користувач отримає відповідне сповіщення. Замовити довідку можуть як фізичні особи-підприємці (ФОПи), так і наймані працівники. Інформація доступна починаючи з 2018 року.
Довідка, отримана через "Дію", має юридичну силу відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" і є ідентичною тій, що видається через Електронний кабінет платника податків.Готову довідку можна завантажити в розділі "Отримані документи" у кабінеті громадянина на порталі "Дія".
"Дія"
"Дія" - це український державний сервіс, створений для забезпечення зручного доступу громадян до адміністративних послуг. Завдяки порталу та мобільному застосунку користувачі можуть отримувати послуги, подавати документи онлайн, а також зберігати цифрові копії посвідчень, довідок і ліцензій.
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