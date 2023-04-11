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Як в СРСР: у Білорусі пропонують призивати студентів в армію

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Білорусь, Вівторок 11 квітня 2023 00:32
Як в СРСР: у Білорусі пропонують призивати студентів в армію Фото: У Білорусі пропонують на прикладі СРСР призивати в армію студентів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

У Білорусі пропонують призивати студентів до армії, як робив СРСР під час війни в Афганістані.

Про це заявив державний секретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Державний секретар ради безпеки Білорусі під час зустрічі із ректорами вищих навчальних закладів попросив обміркувати, як навчати студентів на військових кафедрах та призивати їх до збройних сил, як свого часу було в СРСР під час війни в Афганістані.

"Хочу донести побажання до процесу навчання, виховання, торкнутися теми військово-патріотичного виховання. Людина, яка вступила до вищого навчального закладу, а потім пішла служити, рік відслужила і повернулася на другий-третій курс зрілим - на нього дівчата по-іншому дивитимуться. І він по-іншому осмислить те, для чого він взагалі вступив до вищого навчального закладу. Все нове - це добре забуте старе", - зазначив Вольфович.

Раніше ми писали, Україна, 10 квітня, припинила дію угоди між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації.

Нагадаємо, Лукашенко вимолює у Росії гарантії безпеки для Білорусі.

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