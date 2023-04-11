Як в СРСР: у Білорусі пропонують призивати студентів в армію

У Білорусі пропонують призивати студентів до армії, як робив СРСР під час війни в Афганістані.

Державний секретар ради безпеки Білорусі під час зустрічі із ректорами вищих навчальних закладів попросив обміркувати, як навчати студентів на військових кафедрах та призивати їх до збройних сил, як свого часу було в СРСР під час війни в Афганістані.

"Хочу донести побажання до процесу навчання, виховання, торкнутися теми військово-патріотичного виховання. Людина, яка вступила до вищого навчального закладу, а потім пішла служити, рік відслужила і повернулася на другий-третій курс зрілим - на нього дівчата по-іншому дивитимуться. І він по-іншому осмислить те, для чого він взагалі вступив до вищого навчального закладу. Все нове - це добре забуте старе", - зазначив Вольфович.