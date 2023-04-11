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Как в СССР: в Беларуси предлагают призывать студентов в армию

Новина українською →
Беларусь, Вторник 11 апреля 2023 00:32
Как в СССР: в Беларуси предлагают призывать студентов в армию Фото: В Беларуси предлагают на примере СССР призывать в армию студентов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

В Беларуси предлагают призывать студентов в армию, как делал СССР во время войны в Афганистане.

Об этом заявил государственный секретарь совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Государственный секретарь совета безопасности Беларуси во время встречи с ректорами вузов попросил обсудить, как обучать студентов на военных кафедрах и призывать их к вооруженным силам, как в свое время было в СССР во время войны в Афганистане.

"Хочу донести пожелания до процесса обучения, воспитания, затронуть тему военно-патриотического воспитания. Человек, который поступил в высшее учебное заведение, а затем пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в вуз. Все новое - это хорошо забытое старое", - отметил Вольфович.

Ранее мы писали, что Украина, 10 апреля, прекратила действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации.

Напомним, Лукашенко вымаливает у России гарантии безопасности для Беларуси.

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