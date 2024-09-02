Як спілкуватися з ветеранами війни: пояснення від Мінсоцполітики

Мінсоцполітики закликає підтримати, вислухати й, головне, - спілкуватись з ветеранами так само як з іншими людьми. Саме так, за словами міністерства, коректно взаємодіяти з нашими захисниками та захисницями.

"Без стигматизації та ізоляції, адже кожен по-своєму проживає травматичний досвід", - додали в Мінсоцполітики.

Щоб долати поширені у нашому суспільстві міфи про ветеранів та ветеранок, кожному варто послуговуватися простими правилами безбар’єрної комунікації, які спеціалісти наших Центрів життєстійкості підготували в межах ініціативи Безбар’єрність.

Зауважимо також, що для військовослужбовців і їхніх родин у Центрах є групи взаємопідтримки. Практика доводить, що включення до спільноти побратимів і посестер, які мають схожий досвід, допомагає у відновленні.

Наразі, в Україні працюють 162 такі Центри у 22 областях. Адреси просторів можна знайти на сайті.