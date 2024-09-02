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Как общаться с ветеранами войны: объяснение Минсоцполитики

Фото: Минсоцполитики дало советы друзьям и родственникам ветеранов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Часто друзья ветеранов и военнослужащих имеют проблемы во время общения. Гражданские волнуются спросить, или сказать что-то, что может обидеть или взволновать защитника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства социальной политики Украины.

Минсоцполитики призывает поддержать, выслушать и, главное, общаться с ветеранами так же, как с другими людьми. Именно так, по словам министерства, корректно взаимодействовать с нашими защитниками и защитницами.

"Без стигматизации и изоляции, ведь каждый по-своему проживает травматический опыт", - добавили в Минсоцполитики.

 

Чтобы преодолевать распространенные в нашем обществе мифы о ветеранах и ветеранках, каждому следует использовать простые правила безбарьерной коммуникации, которые специалисты наших Центров жизнестойкости подготовили в рамках инициативы Безбарьерность.

Заметим также, что для военнослужащих и их семей в центрах есть группы взаимоподдержки. Практика доказывает, что включение в сообщество собратьев и сестер, имеющих схожий опыт, помогает в восстановлении.

Сейчас в Украине работают 162 таких Центра в 22 областях. Адреса пространств можно найти на сайте.

Сопровождение ветеранов в Украине

Напомним, что в текущем месяце в Украине определили механизм работы для специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц. Первые специалисты по сопровождению могут приступить к работе уже осенью.

К тому же ветераны в Украине имеют право на бесплатную психологическую помощь.

В то же время РБК-Украина сообщало, что в Украине будут внедрены службы сопровождения для поддержки военных, спасателей и полицейских.

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