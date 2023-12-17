Як скласти європротокол у разі дрібних ДТП без виклику патрульних: пояснення
Фото: як скласти європротокол у разі дрібних ДТП без виклику патрульних (Віталій Носач, РБК-Україна)
У випадку дрібних ДТП можна оформити автопригоду без виклику патрульних. Для цього необхідно скласти європротокол.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.
Європротокол можна заповнити:
- в паперовому вигляді на спеціальному бланку;
- в електронній формі з використанням системи "Електронний Європротокол".
Коли можна використати європротокол:
- у ДТП відсутні травмовані (загиблі) люди;
- обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
- наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;
- у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.
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