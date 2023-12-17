Как составить европротокол при мелких ДТП без вызова патрульных: объяснение
Фото: как составить европротокол в случае мелких ДТП без вызова патрульных (Виталий Носач, РБК-Украина)
В случае мелких ДТП можно оформить ДТП без вызова патрульных. Для этого необходимо составить европротокол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.
Европротокол можно заполнить:
- в бумажном виде на специальном бланке;
- в электронной форме с использованием системы "Электронный Европротокол".
Когда можно использовать европротокол:
- в ДТП отсутствуют травмированные (погибшие) люди;
- оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
- имеется согласие водителей транспортных средств, которые стали участниками аварии, относительно обстоятельств ДТП;
- у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.
Напомним, РБК-Украина писало, что согласно последним данным в Украине функционирует в настоящее время 215 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Агентство рассказывало о том, как они работают.
Тем временем юристы дали советы украинцам, попавшим в ДТП за границей.
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