Як скасувати статус ВПО у "Дії" в пару кліків: покрокова інструкція

Після повернення до місця постійного проживання необхідно анулювати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) як для себе, так і для тих, хто зазначений у вашій довідці.
Про те, як скасувати статус ВПО у “Дії” - в матеріалі РБК-Україна.
Зняття з обліку ВПО означає припинення отримання фінансової допомоги та привілеїв.
Відновити статус ВПО можна лише у разі повторного переїзду до іншого регіону з території, де тривають активні бойові дії, або з тимчасово окупованої зони.
Онлайн:
Офлайн:
Заяву про припинення статусу ВПО можна подати особисто або через уповноваженого представника в уповноважений орган.
Документи, які потрібно мати із собою:
Якщо ви повернулися до місця проживання, яке вказане у вашій декларації, необхідно повідомити про це орган соціального захисту, де була отримана довідка.
Для скасування статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) необхідно подати відповідну заяву. Це автоматично анулює статус ВПО також для дітей та інших осіб, зазначених у вашій довідці.
Розгляд заяви зазвичай займає кілька хвилин, однак повне оновлення інформації в базах даних може тривати від одного до двох днів.
"Дія" надає користувачам широкий спектр можливостей, які постійно вдосконалюються та оновлюються. Серед основних функцій:
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