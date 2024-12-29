Як скасувати статус ВПО у "Дії" в пару кліків: покрокова інструкція

Зняття з обліку ВПО означає припинення отримання фінансової допомоги та привілеїв.

Відновити статус ВПО можна лише у разі повторного переїзду до іншого регіону з території, де тривають активні бойові дії, або з тимчасово окупованої зони.

Як подати заяву на скасування статусу ВПО

Онлайн:

оберіть опцію "Подати заяву" та пройдіть авторизацію в системі;

перевірте всю інформацію у заяві, підтвердьте її достовірність і підпишіть за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП);

після цього ваша заява буде автоматично передана на розгляд;

як тільки заяву розглянуть, ви отримаєте повідомлення про результат у свій особистий кабінет і на електронну пошту.

Офлайн:

Заяву про припинення статусу ВПО можна подати особисто або через уповноваженого представника в уповноважений орган.

Документи, які потрібно мати із собою:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує громадянство України;

довідка, яка засвідчує ваш статус ВПО;

свідоцтво про народження дитини (у разі необхідності).

Чому важливо скасувати статус ВПО

Якщо ви повернулися до місця проживання, яке вказане у вашій декларації, необхідно повідомити про це орган соціального захисту, де була отримана довідка.

Для скасування статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) необхідно подати відповідну заяву. Це автоматично анулює статус ВПО також для дітей та інших осіб, зазначених у вашій довідці.

Розгляд заяви зазвичай займає кілька хвилин, однак повне оновлення інформації в базах даних може тривати від одного до двох днів.

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