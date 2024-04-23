Як швидко Україна отримає допомогу від США після схвалення Конгресу: відповідь Пентагону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону генерал-майор Патріка Райдера .

Потім його за планом має підписати президент Джо Байден. І тоді Пентагон за кілька днів передасть Україні новий пакет військової допомоги.

За його словами, Конгрес США має схвалити законопроект щодо надання Україні допомоги.

Допомога Україні від США

Конгрес США наближається до того, що зможе схвалити допомогу Україні, хоча не міг цього зробити минулої осені. Причиною цього стала позиція окремих членів Республіканської партії.

Сьогодні ж голосування за законопроект про допомогу Україні розпочалося у Сенаті. Після схвалення закон має підписати Джо Байден.

Видання Reuters писало, що США готують великий пакет озброєнь для України. За попередніми даними, його обсяг досягне 1 млрд доларів.

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