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Як швидко Україна отримає допомогу від США після схвалення Конгресу: відповідь Пентагону

Вівторок 23 квітня 2024 22:07
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Як швидко Україна отримає допомогу від США після схвалення Конгресу: відповідь Пентагону Архівне фото: речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки після схвалення Конгресу зможуть передати Україні новий пакет військової допомоги протягом кількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону генерал-майор Патріка Райдера.

За його словами, Конгрес США має схвалити законопроект щодо надання Україні допомоги.

Потім його за планом має підписати президент Джо Байден. І тоді Пентагон за кілька днів передасть Україні новий пакет військової допомоги.

Допомога Україні від США

Конгрес США наближається до того, що зможе схвалити допомогу Україні, хоча не міг цього зробити минулої осені. Причиною цього стала позиція окремих членів Республіканської партії.

Сьогодні ж голосування за законопроект про допомогу Україні розпочалося у Сенаті. Після схвалення закон має підписати Джо Байден.

Видання Reuters писало, що США готують великий пакет озброєнь для України. За попередніми даними, його обсяг досягне 1 млрд доларів.

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