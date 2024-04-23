Как быстро Украина получит помощь от США после одобрения Конгресса: ответ Пентагона

Соединенные Штаты Америки после одобрения Конгресса смогут передать Украине новый пакет военной помощи в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона генерал-майор Патрика Райдера .

Затем его по плану должен подписать президент Джо Байден. И тогда Пентагон через несколько дней передаст Украине новый пакет военной помощи.

По его словам, Конгресс США должен одобрить законопроект о предоставлении Украине помощи.

Помощь Украине от США

Конгресс США близится к тому, что сможет одобрить помощь Украине, хотя не мог этого сделать минувшей осенью. Причиной тому стала позиция отдельных членов Республиканской партии.

Сегодня же голосование за законопроект о помощи Украине началось в Сенате. После одобрения закон должен подписать Джо Байден.

Издание Reuters писало, что США готовят большой пакет вооружений для Украины. По предварительным данным, его объем достигнет 1 млрд долларов.

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