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Как быстро Украина получит помощь от США после одобрения Конгресса: ответ Пентагона

Вторник 23 апреля 2024 22:07
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Как быстро Украина получит помощь от США после одобрения Конгресса: ответ Пентагона Архивное фото: спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки после одобрения Конгресса смогут передать Украине новый пакет военной помощи в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона генерал-майор Патрика Райдера.

По его словам, Конгресс США должен одобрить законопроект о предоставлении Украине помощи.

Затем его по плану должен подписать президент Джо Байден. И тогда Пентагон через несколько дней передаст Украине новый пакет военной помощи.

Помощь Украине от США

Конгресс США близится к тому, что сможет одобрить помощь Украине, хотя не мог этого сделать минувшей осенью. Причиной тому стала позиция отдельных членов Республиканской партии.

Сегодня же голосование за законопроект о помощи Украине началось в Сенате. После одобрения закон должен подписать Джо Байден.

Издание Reuters писало, что США готовят большой пакет вооружений для Украины. По предварительным данным, его объем достигнет 1 млрд долларов.

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