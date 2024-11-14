Як швидко отримати довідку про відсутність заборгованості по газу: інструкція

Зазначається, що для отримання такої довідки достатньо декількох кроків в особистому кабінеті клієнта ГК "Нафтогаз Україна", що дозволяє заощадити час та уникнути необхідності особистого звернення до відділень.

У компанії надали покрокову інструкцію клієнтам. Таким чином, для отримання довідки про відсутність заборгованості необхідно:

Увійти в особистий кабінет на сайті за допомогою свого логіна і пароля. Перейти в розділ "Онлайн-послуги". Вибрати опцію "Довідка про стан рахунку" з доступних документів. Натиснути кнопку "Сформувати", після чого документ буде доступний для завантаження або може бути відправлений на вказану електронну пошту.

При цьому, якщо користувачі зіткнуться з труднощами, співробітники компанії рекомендують звернутися до служби підтримки, де нададуть додаткові роз’яснення і допомогу у разі потреби.

Нагадаємо, що в Україні вже розпочався опалювальний сезон. Відомо, що у кожному регіоні країни він стартував за індивідуальним графіком через різні погодні умови та необхідність завершення ремонтних робіт.