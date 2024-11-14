Как быстро получить справку об отсутствии задолженности по газу: инструкция

Отмечается, что для получения такой справки достаточно нескольких шагов в личном кабинете клиента ГК "Нефтегаз Украина", что позволяет сэкономить время и избежать необходимости личного обращения в отделения.

В компании предоставили пошаговую инструкцию клиентам. Таким образом, для получения справки об отсутствии задолженности необходимо:

Войти в личный кабинет на сайте с помощью своего логина и пароля. Перейти в раздел "Онлайн-услуги". Выбрать опцию "Справка о состоянии счета" из доступных документов. Нажать кнопку "Сформировать", после чего документ будет доступен для скачивания или может быть отправлен на указанную электронную почту.

При этом, если пользователи столкнутся с трудностями, сотрудники компании рекомендуют обратиться в службу поддержки, где предоставят дополнительные разъяснения и помощь в случае необходимости.

Напомним, что в Украине уже начался отопительный сезон. Известно, что в каждом регионе страны он стартовал по индивидуальному графику из-за разных погодных условий и необходимости завершения ремонтных работ.