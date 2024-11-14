RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Как быстро получить справку об отсутствии задолженности по газу: инструкция

Фото: газовая плита (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Украинцы могут простым и удобным способом быстро получить справку о состоянии счета, подтверждающую отсутствие задолженности по платежкам за газоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что для получения такой справки достаточно нескольких шагов в личном кабинете клиента ГК "Нефтегаз Украина", что позволяет сэкономить время и избежать необходимости личного обращения в отделения.

В компании предоставили пошаговую инструкцию клиентам. Таким образом, для получения справки об отсутствии задолженности необходимо:

  1. Войти в личный кабинет на сайте с помощью своего логина и пароля.
  2. Перейти в раздел "Онлайн-услуги".
  3. Выбрать опцию "Справка о состоянии счета" из доступных документов.
  4. Нажать кнопку "Сформировать", после чего документ будет доступен для скачивания или может быть отправлен на указанную электронную почту.

При этом, если пользователи столкнутся с трудностями, сотрудники компании рекомендуют обратиться в службу поддержки, где предоставят дополнительные разъяснения и помощь в случае необходимости.

Напомним, что в Украине уже начался отопительный сезон. Известно, что в каждом регионе страны он стартовал по индивидуальному графику из-за разных погодных условий и необходимости завершения ремонтных работ.

Также отметим, что газовые плиты в вашем доме могут быть опасными при нескольких условиях.

Риски для здоровья усиливаются в случае их использования не по назначению. Это может вызвать серьезные последствия из-за выделения угарного газа, о чем предупреждают специалисты.

Украинцам напоминают, что при запахе газа необходимо немедленно обратиться в аварийную службу по телефону 104.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
заборгованністьГаз