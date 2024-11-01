В Україні розпочався опалювальний сезон: яка ситуація у різних регіонах

В Україні розпочався опалювальний сезон , і в кожному регіоні він стартує за індивідуальним графіком через різні погодні умови та необхідність завершення ремонтних робіт.

РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал розповідає, яка ситуація із опаленням у різних регіонах країни.

У Вінницькій області вже підключено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури. У Волинській області опалювальний сезон триває у Луцьку, Ковелі, Володимирі та Нововолинській громаді, де запущено 775 котелень, забезпечивши тепло для понад 90% об'єктів соціальної сфери.

Дніпропетровська область почала підключення закладів соціальної сфери з 16 жовтня. Котельні запрацювали у Кривому Розі та Покрові, до опалення підключені 8% котелень. Загалом область повністю готова до початку опалювального сезону. Донецька область розпочала опалювальний сезон 1 листопада, і наразі працюють 10 котелень, які опалюють 35 житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.

У Житомирській області працює 99% котелень, тепло вже отримали 98% житлових будинків. На Закарпатті 56 громад ухвалили рішення про початок подачі тепла, у решті громад опалення стартує 1 листопада.

В Івано-Франківській області завершено планові ремонтні роботи, і більшість громад також розпочала опалювальний сезон. В області вже працюють 774 котелень із 815.

У Київській області підключення до тепла триває, а в столиці подача тепла до житлових будинків почалася 30 жовтня. Києву знадобиться близько 7 днів для того, щоб повноцінно розгорнути централізовану систему теплопостачання. Опалювальний сезон розпочався в усіх 69 територіальних громадах області. Першими до теплопостачання підключаються заклади соціальної інфраструктури: дитячі садки, школи, лікарні.

У Кіровоградській області опалювальний сезон почнеться за рішенням місцевих органів при зниженні температури до +8 °С.

Для переселенців із Луганської області подача тепла почалась у місцях їхнього тимчасового проживання, а з 1 листопада запущено систему опалення у Києві та Краснограді Харківської області для пунктів обігріву.

У Львівській області 68 громад ухвалили рішення про початок опалювального сезону, а у Стрийській громаді та Львові тепло вже надходить до житлових будинків.

У Миколаївській області опалювальний сезон планують розпочати у листопаді через теплу погоду. У регіоні відремонтували 22 котельні та близько 9 км тепломереж. Водночас у Південноукраїнську вже розпочали подачу тепла для житлових будинків та соціальної інфраструктури. У Первомайському і Вознесенському районах розпочинають опалення закладів соціальної інфраструктури.

Одеська область готова до опалювального сезону, а старт подачі тепла заплановано з урахуванням кліматичних умов. Рішення про початок подачі тепло громади починають ухвалювати із п’ятниці, 1 листопада. Уже вмикають опалення в Арцізький громаді, тоді як у Южненській лише з 4 листопада пройде підготовка електромереж до подачі тепла.

Полтавська область повністю готова до опалювального сезону – тепло вже подають у заклади охорони здоров'я, школи та дитячі садки. Також з 22 жовтня опалення підключено у житлових будинках Гадяцької, Кобеляцької та Миргородської громад.

У Рівненській області підготували до роботи 975 котелень і 84 теплопункти, опалення стартувало в 60 громадах. Сумська область запустила 95 котелень для обігріву житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури, відновивши 91% енергопостачальних об’єктів, пошкоджених під час атак.

У Тернопільській області вже працюють 903 котельні, а потреба в дровах, пелетах і вугіллі майже повністю покрита. У Харківській області ведуться відновлювальні роботи на ТЕЦ та ТЕС, пошкоджених внаслідок атак, для забезпечення теплопостачання Харкова та низки населених пунктів. На ці роботи держава виділила 2,5 млрд гривень.

У Херсонській області опалювальний сезон розпочнеться, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб утримуватиметься нижче +8 °С. До подачі тепла готові 44 котельні із 46, триває встановлення двох модульних котелень. На випадок аварій тут створено резерв генераторів.

У Хмельницькій області комунальна інфраструктура готова до зими на 100%, зокрема завершено ремонт 42 котелень і заміну 11,1 км тепломереж. З 14 жовтня тепло почали подавати до закладів соціальної сфери.

Черкаська область вже запустила 59 котелень, а більшість житлових будинків підключені до тепла з 23 жовтня. У Чернівецькій області працюють 662 котельні, які подають теплоносій до 582 житлових будинків, освітніх і медичних закладів. Також запустили 465 котелень у Чернігівській області для обігріву житлових будинків, шкіл і лікарень.

У відомстві зазначають, що усі регіони підготували плани дій на випадок надзвичайних ситуацій в енергосистемі, включаючи резерви генераторів, паливо та створення пунктів обігріву.