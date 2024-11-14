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Як швидко отримати довідку про відсутність заборгованості по газу: інструкція

Четвер 14 листопада 2024 13:50
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Як швидко отримати довідку про відсутність заборгованості по газу: інструкція Фото: газова плита (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Українці можуть у простий і зручний спосіб швидко отримати довідку про стан рахунку, яка підтверджує відсутність заборгованості по платіжках за газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК "Нафтогаз України".

Зазначається, що для отримання такої довідки достатньо декількох кроків в особистому кабінеті клієнта ГК "Нафтогаз Україна", що дозволяє заощадити час та уникнути необхідності особистого звернення до відділень.

У компанії надали покрокову інструкцію клієнтам. Таким чином, для отримання довідки про відсутність заборгованості необхідно:

  1. Увійти в особистий кабінет на сайті за допомогою свого логіна і пароля.
  2. Перейти в розділ "Онлайн-послуги".
  3. Вибрати опцію "Довідка про стан рахунку" з доступних документів.
  4. Натиснути кнопку "Сформувати", після чого документ буде доступний для завантаження або може бути відправлений на вказану електронну пошту.

При цьому, якщо користувачі зіткнуться з труднощами, співробітники компанії рекомендують звернутися до служби підтримки, де нададуть додаткові роз’яснення і допомогу у разі потреби.

Нагадаємо, що в Україні вже розпочався опалювальний сезон. Відомо, що у кожному регіоні країни він стартував за індивідуальним графіком через різні погодні умови та необхідність завершення ремонтних робіт.

Також зазначимо, що газові плити у вашій оселі можуть бути небезпечними за декількох умов.

Ризики для здоров'я людини посилюються у випадку їхнього використання не за призначенням. Це може викликати серйозні наслідки через виділення чадного газу, про що попереджають фахівці.

Українцям нагадують, що у разі запаху газу необхідно негайно звернутися до аварійної служби за телефоном 104.

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