Як швидко отримати довідку про відсутність заборгованості по газу: інструкція
Українці можуть у простий і зручний спосіб швидко отримати довідку про стан рахунку, яка підтверджує відсутність заборгованості по платіжках за газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК "Нафтогаз України".
Зазначається, що для отримання такої довідки достатньо декількох кроків в особистому кабінеті клієнта ГК "Нафтогаз Україна", що дозволяє заощадити час та уникнути необхідності особистого звернення до відділень.
У компанії надали покрокову інструкцію клієнтам. Таким чином, для отримання довідки про відсутність заборгованості необхідно:
- Увійти в особистий кабінет на сайті за допомогою свого логіна і пароля.
- Перейти в розділ "Онлайн-послуги".
- Вибрати опцію "Довідка про стан рахунку" з доступних документів.
- Натиснути кнопку "Сформувати", після чого документ буде доступний для завантаження або може бути відправлений на вказану електронну пошту.
При цьому, якщо користувачі зіткнуться з труднощами, співробітники компанії рекомендують звернутися до служби підтримки, де нададуть додаткові роз’яснення і допомогу у разі потреби.
Нагадаємо, що в Україні вже розпочався опалювальний сезон. Відомо, що у кожному регіоні країни він стартував за індивідуальним графіком через різні погодні умови та необхідність завершення ремонтних робіт.
Також зазначимо, що газові плити у вашій оселі можуть бути небезпечними за декількох умов.
Ризики для здоров'я людини посилюються у випадку їхнього використання не за призначенням. Це може викликати серйозні наслідки через виділення чадного газу, про що попереджають фахівці.
Українцям нагадують, що у разі запаху газу необхідно негайно звернутися до аварійної служби за телефоном 104.
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