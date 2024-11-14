Как быстро получить справку об отсутствии задолженности по газу: инструкция
Украинцы могут простым и удобным способом быстро получить справку о состоянии счета, подтверждающую отсутствие задолженности по платежкам за газоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК "Нафтогаз Украины".
Отмечается, что для получения такой справки достаточно нескольких шагов в личном кабинете клиента ГК "Нефтегаз Украина", что позволяет сэкономить время и избежать необходимости личного обращения в отделения.
В компании предоставили пошаговую инструкцию клиентам. Таким образом, для получения справки об отсутствии задолженности необходимо:
- Войти в личный кабинет на сайте с помощью своего логина и пароля.
- Перейти в раздел "Онлайн-услуги".
- Выбрать опцию "Справка о состоянии счета" из доступных документов.
- Нажать кнопку "Сформировать", после чего документ будет доступен для скачивания или может быть отправлен на указанную электронную почту.
При этом, если пользователи столкнутся с трудностями, сотрудники компании рекомендуют обратиться в службу поддержки, где предоставят дополнительные разъяснения и помощь в случае необходимости.
Напомним, что в Украине уже начался отопительный сезон. Известно, что в каждом регионе страны он стартовал по индивидуальному графику из-за разных погодных условий и необходимости завершения ремонтных работ.
Также отметим, что газовые плиты в вашем доме могут быть опасными при нескольких условиях.
Риски для здоровья усиливаются в случае их использования не по назначению. Это может вызвать серьезные последствия из-за выделения угарного газа, о чем предупреждают специалисты.
Украинцам напоминают, что при запахе газа необходимо немедленно обратиться в аварийную службу по телефону 104.
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