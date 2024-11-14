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Как быстро получить справку об отсутствии задолженности по газу: инструкция

Четверг 14 ноября 2024 13:50
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Как быстро получить справку об отсутствии задолженности по газу: инструкция Фото: газовая плита (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Украинцы могут простым и удобным способом быстро получить справку о состоянии счета, подтверждающую отсутствие задолженности по платежкам за газоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что для получения такой справки достаточно нескольких шагов в личном кабинете клиента ГК "Нефтегаз Украина", что позволяет сэкономить время и избежать необходимости личного обращения в отделения.

В компании предоставили пошаговую инструкцию клиентам. Таким образом, для получения справки об отсутствии задолженности необходимо:

  1. Войти в личный кабинет на сайте с помощью своего логина и пароля.
  2. Перейти в раздел "Онлайн-услуги".
  3. Выбрать опцию "Справка о состоянии счета" из доступных документов.
  4. Нажать кнопку "Сформировать", после чего документ будет доступен для скачивания или может быть отправлен на указанную электронную почту.

При этом, если пользователи столкнутся с трудностями, сотрудники компании рекомендуют обратиться в службу поддержки, где предоставят дополнительные разъяснения и помощь в случае необходимости.

Напомним, что в Украине уже начался отопительный сезон. Известно, что в каждом регионе страны он стартовал по индивидуальному графику из-за разных погодных условий и необходимости завершения ремонтных работ.

Также отметим, что газовые плиты в вашем доме могут быть опасными при нескольких условиях.

Риски для здоровья усиливаются в случае их использования не по назначению. Это может вызвать серьезные последствия из-за выделения угарного газа, о чем предупреждают специалисты.

Украинцам напоминают, что при запахе газа необходимо немедленно обратиться в аварийную службу по телефону 104.

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