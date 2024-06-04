Як швидко і легко підібрати двірники на авто: визначаємо найкращі склоочисники

Спочатку таки скажемо про найнадійніший спосіб придбати нові двірники: звернутись до офіційного дилера своєї марки. Але для більшості українських автовласників цей варіант одночасно є найбільш громіздким організаційно і важким у фінансовому плані.

Альтернативний спосіб більш поширений – купівля щіток в магазинах автозапчастин, в гіпермаркеті, а то й на АЗС. Кілька підводних каменів тут є, і ми зараз пояснимо, як їх обійти.

Кріплення до повідків

Майже кожен автомобільний концерн має "клямку" власного типу, і прилаштувати до рідних поводків інорідні щітки не вийде – принаймні, з гарантією того, що останні не загубляться, а голі поводки не подряпають скло. На щастя, виробники двірників придумали набори адапторів (перехідників), якими комплектуються практично всі неоригінальні двірники. Але все одно треба шукати на упаковці згадування своєї моделі авто, при цьому зважаючи ще й на покоління моделі (роки випуску вказуються у дужках, якщо двірники в різних генераціях відрізняються). Щоб правильно розібратись з адапторами, не викидайте відразу хоча б одну стару щітку.

Довжина двірників

Важливий розмір склоочисника один – його довжина. Вона буває різною для лівої і правої щітки (також і для заднього скла хетчбека/універсала). Якщо ви будете знати довжину своїх двірників, це допоможе вам не помилитися при виборі, адже розміри часто вказуються на коробці склоочисників.

На окремих машинах кінематика повідка і розміри скла дозволяють встановити довший склоочисник, але не слід це робити. Принаймні, якщо ви не хочете скоротити в такий спосіб ресурс механізму склоочисників. Справа у тому, що більша щітка, прилягаючи до скла більшою площею гумової вії, більше навантажує привод – електродвигун і шарніри. А взимку додається ще й більша маса снігу, яку змушена загрібати довга щітка.

Тип каркасу

Базова конструкція, яка тримає гумове лезо щітки (ще кажуть вію), може бути трьох типів: каркасного, безкаркасного і гібридного. Про їхню конструктивну суть ми скажемо нижче, але на ділі відмінності такі: не всі типи підходять до дуже опуклого лобового скла. Тож якщо навіть на упаковці вказано назву вашого авто, для контролю варто переконатись, що несуча конструкція щіток відповідає потрібній.

Каркасний тип складається з металевих чи пластикових дуг, з’єднаних через шарніри. Вони й допомагають вії щільно огинати вигини скла під час руху по ньому. Взимку під час випадання мокрого снігу чи дощу ці шарніри можуть обмерзати і створювати проблеми з ефективністю роботи. Тому якщо лобове скло майже пласке, не має вигинів малого радіусу, на ньому є сенс використовувати безкаркасні двірники.

складається з металевих чи пластикових дуг, з’єднаних через шарніри. Вони й допомагають вії щільно огинати вигини скла під час руху по ньому. Взимку під час випадання мокрого снігу чи дощу ці шарніри можуть обмерзати і створювати проблеми з ефективністю роботи. Тому якщо лобове скло майже пласке, не має вигинів малого радіусу, на ньому є сенс використовувати безкаркасні двірники. Безкаркасні двірники не мають шарнірів в основі – вона гнеться за рахунок еластичності свого матеріалу, тобто сталевої пластини. Щітка такого типу не може повторювати крутих вигинів скла, але при тому підходить до більшості сучасних автівок. Оскільки тут немає шарнірів, взимку основа завжди зберігає гнучкість і створює менше проблем у негоду.

не мають шарнірів в основі – вона гнеться за рахунок еластичності свого матеріалу, тобто сталевої пластини. Щітка такого типу не може повторювати крутих вигинів скла, але при тому підходить до більшості сучасних автівок. Оскільки тут немає шарнірів, взимку основа завжди зберігає гнучкість і створює менше проблем у негоду. Гібридні двірники здебільшого використовуються на задньому склі хетчбеків та універсалів. Конструктивно це поєднання каркасної основи та пластикових дуг. Теоретично можуть бути замінені класичною каркасною конструкцією, а на не дуже гнутому склі – і безкаркасним типом.

Коротко

Не намагайтесь прилаштувати на місце ваших щіток будь що, аби підійшло по кріпленнях. Склоочисники – відповідальна система, від якої дійсно залежить безпека руху. Хіба що виникне потреба встановити не зовсім правильний двірник на заміну старому, що зненацька вийшов з ладу – але тоді ця заміна має бути тимчасовою, до першої ж можливості придбати повністю адекватний виріб.