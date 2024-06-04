Как быстро и легко подобрать дворники на авто: определяем лучшие стеклоочистители

Сначала скажем о самом надежном способе приобрести новые дворники: обратиться к официальному дилеру своей марки. Но для большинства украинских автовладельцев этот вариант одновременно является наиболее громоздким организационно и тяжелым в финансовом плане.

Альтернативный способ более распространен – покупка щеток в магазинах автозапчастей, в гипермаркете, а то и на АЗС. Несколько подводных камней здесь есть, и мы сейчас объясним, как их обойти.

Крепление к поводкам

Почти каждый автомобильный концерн имеет защелку собственного типа, и пристроить к родным поводкам инородные щетки не получится – по крайней мере, с гарантией того, что последние не потеряются, а голые поводки не поцарапают стекло. К счастью, изготовители дворников придумали наборы адаптеров (переходников), которыми комплектуются практически все неоригинальные дворники. Но все равно нужно искать на упаковке упоминание своей модели авто, при этом учитывая еще и поколение модели (годы выпуска указываются в скобках, если дворники в разных генерациях отличаются). Чтобы правильно разобраться с адаптерами, не выбрасывайте сразу хотя бы одну старую щетку.

Длина дворников

Важный размер стеклоочистителя один – его длина. Она бывает разной для левой и правой щетки (также и для заднего стекла хэтчбека/универсала). Если вы будете знать длину своих дворников, это поможет вам не ошибиться при выборе, ведь размеры часто указываются на коробке стеклоочистителей.

На отдельных машинах кинематика поводка и размеры стекла позволяют установить более длинный стеклоочиститель, но не следует этого делать. По крайней мере, если вы не хотите таким образом сократить ресурс механизма стеклоочистителей. Дело в том, что большая щетка, прилегая к стеклу большей площадью резиновой ресницы, больше нагружает привод – электродвигатель и шарниры. А зимой прибавляется еще и большая масса снега, которую вынуждена загребать длинная щетка.

Тип основы

Базовая конструкция, держащая резиновое лезвие щетки (ещё говорят ресничка), может быть трех типов: каркасного, бескаркасного и гибридного. Об их конструктивной сущности мы скажем ниже, но на деле отличия таковы: не все типы подходят к очень выпуклому лобовому стеклу. Если даже на упаковке указано название вашего авто, для контроля следует убедиться, что несущая конструкция щеток соответствует нужной.

Каркасный тип состоит из металлических или пластиковых дуг, соединенных через шарниры. Они и помогают ресничкам плотно огибать изгибы стекла во время движения по нему. Зимой при выпадении мокрого снега или дождя эти шарниры могут обледенеть и создавать проблемы с эффективностью работы. Поэтому если лобовое стекло почти плоское, не имеет изгибов малого радиуса, на нем есть смысл использовать бескаркасные дворники.

состоит из металлических или пластиковых дуг, соединенных через шарниры. Они и помогают ресничкам плотно огибать изгибы стекла во время движения по нему. Зимой при выпадении мокрого снега или дождя эти шарниры могут обледенеть и создавать проблемы с эффективностью работы. Поэтому если лобовое стекло почти плоское, не имеет изгибов малого радиуса, на нем есть смысл использовать бескаркасные дворники. Бескаркасные дворники не имеют шарниров в основе – она гнется за счет эластичности своего материала, то есть стальной пластины. Щетка такого типа не может повторять крутых изгибов стекла, но при этом подходит к большинству современных автомобилей. Поскольку здесь нет шарниров, зимой основание всегда сохраняет гибкость, и создает меньше проблем в непогоду.

не имеют шарниров в основе – она гнется за счет эластичности своего материала, то есть стальной пластины. Щетка такого типа не может повторять крутых изгибов стекла, но при этом подходит к большинству современных автомобилей. Поскольку здесь нет шарниров, зимой основание всегда сохраняет гибкость, и создает меньше проблем в непогоду. Гибридные дворники обычно используются на заднем стекле хэтчбеков и универсалов. Конструктивно это соединение каркасной основы и пластиковых дуг. Теоретически могут быть заменены классической каркасной конструкцией, а не очень гнутом стекле – и бескаркасным типом.

Коротко

Не пытайтесь пристроить на место ваших щеток что попало, лишь бы только подходящее по креплениям. Стеклоочистители – ответственная система, от которой действительно зависит безопасность движения. Разве что возникнет необходимость установить не совсем правильный дворник на замену неожиданно вышедшему из строя старому – но тогда эта замена должна быть временной, до первой же возможности приобрести полностью адекватное изделие.