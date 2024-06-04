Как быстро и легко подобрать дворники на авто: определяем лучшие стеклоочистители

Лобовое стекло должно быть чистым, иначе из-за ограниченной видимости водитель не заметит что-то важное на дороге и произойдет ДТП. Приобрести правильные стеклоочистители можно и без визита к дилеру авто, но для этого нужно знать несколько критериев подбора.
Как безошибочно выбрать стеклоочистители для автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild, Autocentre, Motor.
Сначала скажем о самом надежном способе приобрести новые дворники: обратиться к официальному дилеру своей марки. Но для большинства украинских автовладельцев этот вариант одновременно является наиболее громоздким организационно и тяжелым в финансовом плане.
Альтернативный способ более распространен – покупка щеток в магазинах автозапчастей, в гипермаркете, а то и на АЗС. Несколько подводных камней здесь есть, и мы сейчас объясним, как их обойти.
Почти каждый автомобильный концерн имеет защелку собственного типа, и пристроить к родным поводкам инородные щетки не получится – по крайней мере, с гарантией того, что последние не потеряются, а голые поводки не поцарапают стекло. К счастью, изготовители дворников придумали наборы адаптеров (переходников), которыми комплектуются практически все неоригинальные дворники. Но все равно нужно искать на упаковке упоминание своей модели авто, при этом учитывая еще и поколение модели (годы выпуска указываются в скобках, если дворники в разных генерациях отличаются). Чтобы правильно разобраться с адаптерами, не выбрасывайте сразу хотя бы одну старую щетку.
Важный размер стеклоочистителя один – его длина. Она бывает разной для левой и правой щетки (также и для заднего стекла хэтчбека/универсала). Если вы будете знать длину своих дворников, это поможет вам не ошибиться при выборе, ведь размеры часто указываются на коробке стеклоочистителей.
На отдельных машинах кинематика поводка и размеры стекла позволяют установить более длинный стеклоочиститель, но не следует этого делать. По крайней мере, если вы не хотите таким образом сократить ресурс механизма стеклоочистителей. Дело в том, что большая щетка, прилегая к стеклу большей площадью резиновой ресницы, больше нагружает привод – электродвигатель и шарниры. А зимой прибавляется еще и большая масса снега, которую вынуждена загребать длинная щетка.
Базовая конструкция, держащая резиновое лезвие щетки (ещё говорят ресничка), может быть трех типов: каркасного, бескаркасного и гибридного. Об их конструктивной сущности мы скажем ниже, но на деле отличия таковы: не все типы подходят к очень выпуклому лобовому стеклу. Если даже на упаковке указано название вашего авто, для контроля следует убедиться, что несущая конструкция щеток соответствует нужной.
Не пытайтесь пристроить на место ваших щеток что попало, лишь бы только подходящее по креплениям. Стеклоочистители – ответственная система, от которой действительно зависит безопасность движения. Разве что возникнет необходимость установить не совсем правильный дворник на замену неожиданно вышедшему из строя старому – но тогда эта замена должна быть временной, до первой же возможности приобрести полностью адекватное изделие.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный повод на пикапах и внедорожниках.