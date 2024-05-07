Як СБУ ловить агентів російських спецслужб в Україні: відповідь Малюка

Як пояснив Малюк, маркером результативності роботи СБУ є те, що протягом минулого року було викрито 47 агентурних мереж, а з початку поточного - ще 11.

"Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники сил оборони. Серед іншого ці мережі займалися і коригуванням російських обстрілів у різних регіонах", - розповів голова СБУ,

За словами Малюка, перед затриманням, за навідником деякий час стежать. Зокрема йому можуть "згодувати" завідомо неправдиву інформацію. Останнє може допомогти в розкритті цілої мережі, якщо ж вона існує.

Речник СБУ Артем Дехтяренко, своєю чергою, пояснив, що для збору інформації використовують безліч методів: від моніторингу відкритих даних, чи інформації від власних джерел і закінчуючи свідченнями затриманих. Зокрема існують й контррозвідувальні заходи, втім, подробиці щодо цього не розкриваються.

Скільки справ відкрито на коригувальників і навідників

Від початку повномасштабної війни з Російською Федерацією, відкрито більше 2,5 тисячі справ проти українців, які зрадили свою країну. Більше 500 справ стосуються ворожих коригувальників.

Мотивація у зрадників різноманітна:

заробіток;

ідейні міркування;

бажання "застовпити" за собою місце в окупаційній владі.

Здебільшого зрадників вербують Федеральна служба безпеки (ФСБ) й Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії. Часто їх знаходять у соціальних мережах, рідше зрадники самостійно виходять на контакт.

"Викриття коригувальників, які допомагають ворогу, - це один із ключових напрямів СБУ. Ми системно працюємо над тим, щоб вичистити таку агентуру з усіх сфер. Бо розуміємо, наскільки важлива ця робота для нашої перемоги", - пояснив Малюк.