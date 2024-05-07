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Как СБУ ловит агентов российских спецслужб в Украине: ответ Малюка

Фото: Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Большинство российских агентов задерживают еще до того, как они успевают нанести вред. Часто за задержанными скрывается целая сеть.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в материале РБК-Украина "Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госпредательство".

Как пояснил Малюк, маркером результативности работы СБУ является то, что в течение прошлого года было разоблачено 47 агентурных сетей, а с начала текущего - еще 11.

"Это были разнокалиберные сети с участием различных лиц: от тех, где действовали народные депутаты, до тех, где привлекались отдельные представители сил обороны. Среди прочего эти сети занимались и корректировкой российских обстрелов в разных регионах", - рассказал глава СБУ, 

По словам Малюка, перед задержанием, за наводчиком некоторое время следят. В частности, ему могут "кормить" заведомо ложную информацию. Последнее может помочь в раскрытии целой сети, если она существует.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко, в свою очередь, пояснил, что для сбора информации используют множество методов: от мониторинга открытых данных, или информации от собственных источников и заканчивая показаниями задержанных. В частности существуют и контрразведывательные мероприятия, впрочем, подробности по этому поводу не раскрываются. 

Сколько дел открыто на корректировщиков и наводчиков

С начала полномасштабной войны с Российской Федерацией открыто более 2,5 тысячи дел против предавших свою страну украинцев. Более 500 дел касаются вражеских корректировщиков.

Мотивация у предателей разнообразна: 

  • заработок; 
  • идейные соображения; 
  • желание "застолбить" за собой место в оккупационной власти. 

В основном предателей вербуют Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) России. Часто их находят в социальных сетях, реже предатели самостоятельно выходят на контакт. 

"Разоблачение корректировщиков, которые помогают врагу, - это одно из ключевых направлений СБУ. Мы системно работаем над тем, чтобы вычистить такую агентуру из всех сфер. Потому что понимаем, насколько важна эта работа для нашей победы", - пояснил Малюк.

Напомним, РБК-Украина писало и о том, как российские агенты ФСБ и ГРУ, задержанные в Украине, ведут себя на допросах.

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