Как СБУ ловит агентов российских спецслужб в Украине: ответ Малюка

Как пояснил Малюк, маркером результативности работы СБУ является то, что в течение прошлого года было разоблачено 47 агентурных сетей, а с начала текущего - еще 11.

"Это были разнокалиберные сети с участием различных лиц: от тех, где действовали народные депутаты, до тех, где привлекались отдельные представители сил обороны. Среди прочего эти сети занимались и корректировкой российских обстрелов в разных регионах", - рассказал глава СБУ,

По словам Малюка, перед задержанием, за наводчиком некоторое время следят. В частности, ему могут "кормить" заведомо ложную информацию. Последнее может помочь в раскрытии целой сети, если она существует.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко, в свою очередь, пояснил, что для сбора информации используют множество методов: от мониторинга открытых данных, или информации от собственных источников и заканчивая показаниями задержанных. В частности существуют и контрразведывательные мероприятия, впрочем, подробности по этому поводу не раскрываются.

Сколько дел открыто на корректировщиков и наводчиков

С начала полномасштабной войны с Российской Федерацией открыто более 2,5 тысячи дел против предавших свою страну украинцев. Более 500 дел касаются вражеских корректировщиков.

Мотивация у предателей разнообразна:

заработок;

идейные соображения;

желание "застолбить" за собой место в оккупационной власти.

В основном предателей вербуют Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) России. Часто их находят в социальных сетях, реже предатели самостоятельно выходят на контакт.

"Разоблачение корректировщиков, которые помогают врагу, - это одно из ключевых направлений СБУ. Мы системно работаем над тем, чтобы вычистить такую агентуру из всех сфер. Потому что понимаем, насколько важна эта работа для нашей победы", - пояснил Малюк.