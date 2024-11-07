Українці можуть розрахувати розмір пенсії онлайн: як це зробити

Нагадаємо,що Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення.

Крім того,по містах України починається опалювальний сезон, тому суми у платіжках за комуналку суттєво зростуть. Водночас низка категорій споживачів зможуть користуватися субсидіями та пільгами.