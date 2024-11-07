Українці можуть розрахувати розмір пенсії онлайн: як це зробити

На основі введених даних калькулятор розраховує орієнтовний розмір пенсії.
Як скористатися?
- Перейдіть на Портал електронних послуг ПФУ
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Авторизуйтесь за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису). Сервіс доступний лише для користувачів, які увійшли на Портал за допомогою КЕП, оскільки це дозволяє отримати інформацію з Реєстру застрахованих осіб.
- Обирайте алгоритм розрахунку:
- За введеними даними про трудову діяльність.
- З урахуванням прогнозованого страхового стажу на дату виходу на пенсію.
- Актуалізуйте дані трудової діяльності. Ви можете додати нові періоди роботи, вказати рівень заробітної плати та при потребі відредагувати щомісячний заробіток.
- Запустіть розрахунок пенсії. Натисніть "Зберегти та розрахувати", щоб побачити орієнтовний розмір пенсії та детальний протокол розрахунку.
Скористатися "Пенсійним калькулятором" можна не лише онлайн. Сервіс доступний також у сервісних центрах головних управлінь Пенсійного фонду України.
Калькулятор враховує лише актуальні дані і не робить прогнозів щодо зростання середньої зарплати чи інфляції.