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Українці можуть розрахувати розмір пенсії онлайн: як це зробити

Фото: українці можуть самі розрахувати розмір пенсії (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Пенсійний калькулятор - це онлайн-сервіс, що дозволяє розрахувати наявний страховий стаж та визначити можливий вік виходу на пенсію. Сервіс враховує всі періоди трудової діяльності, зокрема ті, що були до 1 січня 2004 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Юридичного порадника для ВПО.

На основі введених даних калькулятор розраховує орієнтовний розмір пенсії.

Як скористатися?

  • Перейдіть на Портал електронних послуг ПФУ 

  • Авторизуйтесь за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису). Сервіс доступний лише для користувачів, які увійшли на Портал за допомогою КЕП, оскільки це дозволяє отримати інформацію з Реєстру застрахованих осіб.

  • Обирайте алгоритм розрахунку:
  • За введеними даними про трудову діяльність.
  • З урахуванням прогнозованого страхового стажу на дату виходу на пенсію.
  • Актуалізуйте дані трудової діяльності. Ви можете додати нові періоди роботи, вказати рівень заробітної плати та при потребі відредагувати щомісячний заробіток.
  • Запустіть розрахунок пенсії. Натисніть "Зберегти та розрахувати", щоб побачити орієнтовний розмір пенсії та детальний протокол розрахунку.

Скористатися "Пенсійним калькулятором" можна не лише онлайн. Сервіс доступний також у сервісних центрах головних управлінь Пенсійного фонду України.

Калькулятор враховує лише актуальні дані і не робить прогнозів щодо зростання середньої зарплати чи інфляції.

 

Нагадаємо,що Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення.

Крім того,по містах України починається опалювальний сезон, тому суми у платіжках за комуналку суттєво зростуть. Водночас низка категорій споживачів зможуть користуватися субсидіями та пільгами.

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