Украинцы могут рассчитать размер пенсии онлайн: как это сделать

Пенсионный калькулятор - это онлайн-сервис, позволяющий рассчитать имеющийся страховой стаж и определить возможный возраст выхода на пенсию. Сервис учитывает все периоды трудовой деятельности, в том числе до 1 января 2004 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юридического советчика для ВПЛ.
На основе введенных данных калькулятор рассчитывает ориентировочный размер пенсии.
Перейдите на Портал электронных услуг ПФУ.
Авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи). Сервис доступен только для пользователей, вошедших на Портал с помощью КЭП, так как это позволяет получить информацию из Реестра застрахованных лиц.
Выберите алгоритм расчета:
По введенным данным о трудовой деятельности.
С учетом прогнозируемого страхового стажа на дату выхода на пенсию.
Актуализируйте данные трудовой деятельности. Вы можете добавить новые периоды работы, указать уровень заработной платы и при необходимости отредактировать суммы ежемесячного заработка.
Запустите расчёт пенсии. Нажмите "Сохранить и рассчитать", чтобы увидеть ориентировочный размер пенсии и подробный протокол расчёта.
Воспользоваться "Пенсионным калькулятором" можно не только онлайн. Сервис также доступен в сервисных центрах главных управлений Пенсионного фонда Украины.
Калькулятор учитывает только актуальные данные и не делает прогнозов относительно роста средней зарплаты или инфляции.
Напомним, что Пенсионный фонд Украины пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Размер субсидии за октябрь рассчитан с учётом услуги отопления жилого помещения.
Кроме того, в городах Украины начинается отопительный сезон, поэтому суммы в платежках за коммунальные услуги значительно вырастут. В то же время ряд категорий потребителей смогут воспользоваться субсидиями и льготами.