Украинцы могут рассчитать размер пенсии онлайн: как это сделать

Напомним, что Пенсионный фонд Украины пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Размер субсидии за октябрь рассчитан с учётом услуги отопления жилого помещения.

Кроме того, в городах Украины начинается отопительный сезон, поэтому суммы в платежках за коммунальные услуги значительно вырастут. В то же время ряд категорий потребителей смогут воспользоваться субсидиями и льготами.