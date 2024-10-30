Тарифи, пенсії, субсидії: чи чекати на зміни в листопаді

По містах України починається опалювальний сезон, тому суми у платіжках за комуналку суттєво зростуть. Водночас низка категорій споживачів зможуть користуватися субсидіями та пільгами. Масового перерахунку пенсій у листопаді не буде, а підвищення можливе лише в індивідуальному порядку.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, якими будуть тарифи на комуналку, субсидії та пенсії в останній місяць осені.

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Тарифи ЖКГ у листопаді

Під час дії воєнного стану окремі тарифи на комунальні послуги "захищені" мораторієм уряду. Зокрема, заборонено підвищувати вартість послуг централізованого теплопостачання, газу та гарячої води. На решту тарифів мораторій не поширюється, проте наступного місяця змін не очікується.

Світло

Від початку літа українці сплачують за електроенергію за тарифом 4,32 грн/кВт-год. Менші ціни мають власники двозонних лічильників. З 23:00 до 07:00 вартість спожитої електроенергії для цієї категорії громадян становить 2,16 грн/кВт-год.

Крім того, знижений тариф на світло мають домогосподарства, які обігрівають приміщення електроопалювальними приладами (зареєстрованими в установленому порядку).

До 30 квітня 2025 вони можуть платити за тарифом 2,64 грн/кВт-год, якщо споживання електроенергії за місяць не перевищує 2000 кВт.

Холодна вода

У великих містах вартість послуг холодного водопостачання узгоджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Попри кілька спроб НКРЕКП підвищити тарифи, вони поки залишаються незмінними - на рівні до початку повномасштабної війни.

Водночас абонентська плата за послуги водоканалів може змінюватися. У невеликих населених пунктах і містах тарифи затверджує міська влада без участі НКРЕКП, тому ціни можуть зростати.

Фото: тарифи на воду у більшості міст не зміняться в листопаді (Віталій Носач, РБК-Україна)

До прикладу, на Одещині у Болградській громаді з 1 листопада 2024 планують підвищити ціни на холодне водопостачання та водовідведення вже вдруге від початку війни. Через подорожчання електроенергії міський водоканал встановлює тариф на 7,6 грн вище. Також наступного місяця зросте ціна куба холодної води для мешканців Володимир-Волинської громади на Волині.

Теплова енергія

Вартість послуг централізованого теплопостачання зафіксована мораторієм до завершення дії воєнного стану та ще пів року після його скасування.

Проте навіть без підвищення сума за тепло становить найбільшу частку сплати за комуналку. Українці "відчують" це у платіжках за наступний місяць, адже у містах стартує опалювальний сезон. Вже 30 жовтня батареї теплішатимуть у домівках киян, у Львові опалення включили 28 жовтня.

Газ

В уряді заявили, що тарифи на газопостачання для побутових споживачів лишатимуться незмінними щонайменше до 30 квітня 2025 - до завершення сезону опалення.

98% українців користуються послугами НАК "Нафтогаз" за тарифом "Фіксований". У компанії зазначили, що відповідно до мораторію тариф на газопостачання лишається незмінним. Ціна становить 7,96 грн/куб.м. У інших постачальників ціни різняться, але не перевищують 9,9 грн/куб.м.

Субсидії на зиму

Більшості отримувачів субсидій на оплату послуг ЖКГ продовжать нараховувати компенсацію від держави у листопаді.

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), субсидії на опалювальний сезон перепризначили автоматично до 30 квітня 2025 для всіх отримувачів, навіть якщо влітку була "нульова" субсидія.

Подати документи на субсидію у листопаді необхідно лише у випадках, коли вона оформлюється вперше, якщо змінився склад родини або доходи.

Оформлення відбувається в органах ПФУ, ЦНАПах, або онлайн - на порталі "Дія", на порталі електронних послуг ПФУ, чи в мобільному застосунку Пенсійного фонду.

Зазначимо, на субсидію призначають домогосподарствам, які сплачують за комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов’язковий платіж. Він розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу.

Фото: у листопаді діятимуть субсидії на опалювальний сезон (GettyImages)

Внутрішньо переміщені особи також мають право на отримання житлової субсидії. Для її оформлення окрім стандартного пакету документів (заява, декларація про доходи всіх членів домогосподарства, паспортні дані, ІПН) також потрібно надати довідку про статус ВПО.

У ПФУ наголошують, що субсидія для переселенців надається за місцем фактичного проживання, тобто укладання договору оренди житла не є обов’язковим.

У разі подачі документів на субсидію до 30 листопада 2024 субсидія буде призначена з початку опалювального періоду, а після 1 грудня - з місяця звернення.

Пільги на тверде паливо. Як отримати

Домогосподарства, які обігрівають приміщення твердим паливом (дровами) в опалювальний сезон можуть отримати пільгу чи субсидію на його придбання.

Якщо така допомога була призначена у минулому сезоні, наразі нема потреби знов звертатися за її переоформленням. Кошти будуть нараховувати автоматично. Перевірити наявність цієї пільги/субсидії можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ.

Розмір субсидії не змінився - 16 234 грн на рік на родину.

Ті домогосподарства, які ще не отримували субсидію чи пільгу на тверде паливо, можуть оформити документи так само, як і субсидію на послуги ЖКГ.

Кому і на скільки підвищать пенсію

В Міністерстві соціальної політики анонсували два етапи підвищення пенсії, але їх українцям доведеться чекати лише з наступного року. У березні 2025 планується індексація, а влітку виплати можуть підвищити ще раз, якщо буде впроваджена пенсійна реформа.

Втім низка категорій пенсіонерів у листопаді 2024 може отримати доплати за віком чи після перерахунку в індивідуальному порядку.

Підвищену пенсію за рахунок "вікової" надбавки матимуть українці, яким виповнилося 70 років (300 грн), 75 років (456 грн) та 80 років (570 грн).

Фото: пенсійні виплати можуть перерахувати в індивідуальному порядку (GettyImages)

Якщо після досягнення пенсійного віку і наявності відповідного стажу особа певний час продовжувала працювати, але наразі звільнилася, їй потрібно звернутися до ПФУ для перерахунку розміру пенсій з урахуванням оновленого трудового стажу.

Окремо варто зауважити, що особи з інвалідністю продовжать отримувати пенсійні виплати без змін. Це питання набуло актуальності після корупційних скандалів за участю керівництва медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які дають заключення про встановлення ступеня інвалідності.

Влада ухвалила рішення про ліквідацію МСЕК, при цьому в Мінсоцполітики запевнили, що українці, яким була призначена пенсія по інвалідності на законних підставах, отримуватимуть її надалі.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації порталів ПФУ, пресслужби Мінсоцполітики, Урядового порталу, "Суспільне", публікація міністра соціальної політики Оксани Жолнович у Facebook.