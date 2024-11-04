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Українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір

Україна, Понеділок 04 листопада 2024 12:25
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Українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір Фото: Субсидії на опалювальний сезон перерахували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону - з 16 жовтня (16 днів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

"Виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді", - йдеться в повідомленні.

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі "Моя субсидія".

Українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір

Як оформити субсидію

У ПФУ повідомили, що подати документи на житлову субсидію можна наступним чином:

  • особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • поштою на адресу територіального органу Фонду;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

"У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, - з місяця, в якому відбулось звернення", - йдеться в повідомленні.

Субсидія на опалювальний сезон

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

  • на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

Для більшості громадян перерахунок в жовтні відбувається в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Крім того, людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на ЖКП, субсидію буде нараховано в автоматичному режимі - без потреби додаткових звернень.

Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії

Громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги і лише планують її отримати, необхідно звернутись до ПФУ.

Також до фонду мають звернутись ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити / оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Для визначення права на призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2024 року. Для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень 2024 року.

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