Як розрахувати пенсію за віком у 2025 році: алгоритму від ПФУ

Формула залишається незмінною, але щороку оновлюються показники середньої зарплати та коефіцієнти.



Основна формула

Розмір пенсії визначається за формулою:

П = ЗП × КЗ × КС,

де ЗП - середня заробітна плата в Україні, КЗ - коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи, КС - коефіцієнт страхового стажу.

Для розрахунків у 2025 році застосовується середня заробітна плата за 2022-2024 роки - 15 057 гривень.

Коефіцієнти

Коефіцієнт заробітної плати обчислюється як відношення заробітку людини до середньої зарплати в країні. Коефіцієнт страхового стажу залежить від кількості років роботи. Він розраховується як 1% за кожний рік стажу.

Приклад від ПФУ

У прикладі, наведеному Пенсійним фондом, чоловік звертається за призначенням пенсії у вересні 2025 року. Його коефіцієнт заробітної плати становить 2,859, а стаж - 35 років.

Розрахунок виглядає так:

15 057 гривень × 2,859 × 0,35 = 15 066 гривень.

Таким чином, розмір його пенсії складе понад 15 тисяч гривень.

Важливо знати

ПФУ наголошує, що розмір пенсії завжди залежить від стажу та офіційної заробітної плати. Водночас застосовуються обмеження - наприклад, максимальний стаж для розрахунків не може перевищувати 60 років.