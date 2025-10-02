Как рассчитать пенсию по возрасту в 2025 году: алгоритм от ПФУ

Пенсионный фонд Украины показал пример вычисления пенсии в 2025 году. В основе формулы - средняя зарплата, коэффициент заработка и стаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины(ПФУ).
Формула остается неизменной, но ежегодно обновляются показатели средней зарплаты и коэффициенты.
Размер пенсии определяется по формуле:
Коэффициент заработной платы вычисляется как отношение заработка человека к средней зарплате в стране. Коэффициент страхового стажа зависит от количества лет работы. Он рассчитывается как 1% за каждый год стажа.
В примере, приведенном Пенсионным фондом, мужчина обращается за назначением пенсии в сентябре 2025 года. Его коэффициент заработной платы составляет 2,859, а стаж - 35 лет.
Расчет выглядит так:
ПФУ отмечает, что размер пенсии всегда зависит от стажа и официальной заработной платы. В то же время применяются ограничения - например, максимальный стаж для расчетов не может превышать 60 лет.
Напомним, средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 621,12 гривны, или на 10,7%, до 6 410,17 гривен на 1 июля.
В то же время в Украине есть способы добровольной уплаты взносов для увеличения будущих пенсионных выплат.