Как рассчитать пенсию по возрасту в 2025 году: алгоритм от ПФУ

Фото: размер пенсии можно рассчитать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины показал пример вычисления пенсии в 2025 году. В основе формулы - средняя зарплата, коэффициент заработка и стаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины(ПФУ).

Формула остается неизменной, но ежегодно обновляются показатели средней зарплаты и коэффициенты.

Основная формула

Размер пенсии определяется по формуле:

  • П = ЗП × КЗ × КС,
  • где ЗП - средняя заработная плата в Украине, КЗ - коэффициент заработной платы застрахованного лица, КС - коэффициент страхового стажа.
  • Для расчетов в 2025 году применяется средняя заработная плата за 2022-2024 годы - 15 057 гривен.

Коэффициенты

Коэффициент заработной платы вычисляется как отношение заработка человека к средней зарплате в стране. Коэффициент страхового стажа зависит от количества лет работы. Он рассчитывается как 1% за каждый год стажа.

Пример от ПФУ

В примере, приведенном Пенсионным фондом, мужчина обращается за назначением пенсии в сентябре 2025 года. Его коэффициент заработной платы составляет 2,859, а стаж - 35 лет.

Расчет выглядит так:

  • 15 057 гривен × 2,859 × 0,35 = 15 066 гривен.
  • Таким образом, размер его пенсии составит более 15 тысяч гривен.

Важно знать

ПФУ отмечает, что размер пенсии всегда зависит от стажа и официальной заработной платы. В то же время применяются ограничения - например, максимальный стаж для расчетов не может превышать 60 лет.

 

Напомним, средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 621,12 гривны, или на 10,7%, до 6 410,17 гривен на 1 июля.

В то же время в Украине есть способы добровольной уплаты взносов для увеличения будущих пенсионных выплат.

