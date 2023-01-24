Як розподілять електроенергію по Києву та Дніпропетровській області завтра: інфографіка

"У Києві продовжують працювати стабілізаційні графіки. На завтра передбачені такі обмеження: до 981 МВт вдень, 642 МВт вночі. Це дасть змогу забезпечити 65% потреб споживачів в електроенергії", - написав Коваленко.

У Дніпрі та області, за його словами, ситуація складніша. Обмеження на цю добу були 1192 МВт вдень та 1162 МВт вночі. Проте протягом дня "Укренерго" знизило ліміт споживання на 150 МВт. Зараз потреба в області значно вища, а потужності не вистачає. Тому застосовано екстрені відключення світла.

На завтра область має обмеження у 1186 МВт на день та 1170 МВт на ніч, що дасть змогу забезпечити 54% потреб у разі, якщо температура на вулиці не падатиме.

Окрім того, Коваленко пояснив, як розподілять електроенергію по Києву та Дніпропетровській області завтра.

За його словами, "Укренерго" щодня доносить до операторів систем розподілу обсяги споживання на область. Далі ОСР частину віддає критичній інфраструктурі. Решту світла розподіляє на побутових споживачів та бізнес.

"На інфографіці колеги пояснили, як саме розподілиться споживання на завтра по Києву та Дніпропетровській області. Темно-синя частина - це саме той дефіцит, якого енергосистемі зараз не вистачає для нормального існування", - зазначив гендиректор YASNO.