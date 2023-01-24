Как распределят электроэнергию по Киеву и Днепропетровской области завтра: инфографика

"В Киеве продолжают работать стабилизационные графики. На завтра предусмотрены следующие ограничения: до 981 МВт днем, 642 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребностей потребителей в электроэнергии", - написал Коваленко.

В Днепре и области, по его словам, ситуация более сложная. Ограничения на эти сутки были 1192 МВт днем и 1162 МВт ночью. Однако в течение дня "Укрэнерго" снизило предел потребления на 150 МВт. Сейчас потребность в области гораздо выше, а мощности не хватает. Поэтому применены экстренные отключения света.

На завтра область ограничена в 1186 МВт в день и 1170 МВт на ночь, что позволит обеспечить 54% потребностей в случае, если температура на улице не будет падать.

Кроме того Коваленко объяснил, как распределят электроэнергию по Киеву и Днепропетровской области завтра.

По его словам, "Укрэнерго" ежедневно доносит до операторов систем распределения объемы потребления на область. Далее ОСР часть отдает критической инфраструктуре. Остальные света распределяет на бытовых потребителей и бизнес.

"На инфографике коллеги объяснили, как именно распределится потребление на завтра по Киеву и Днепропетровской области. Темно-синяя часть - это именно тот дефицит, которого энергосистеме сейчас не хватает для нормального существования", - отметил гендиректор YASNO.