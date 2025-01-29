Як розпізнати ворожий БПЛА та вберегти життя під час атаки: поради поліції

Патрульна поліція Києва нагадала українцям, як розпізнати дрон-камікадзе (БПЛА) та діяти під час ворожої атаки. Це може врятувати життя.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
У Патрульній поліції нагадали, що ворог продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. З огляду на це, громадянам дали низку важливих порад, які допоможуть розпізнати БПЛА та убезпечити себе.
Перша й найважливіша - дотримуватися правил поведінки під час повітряної тривоги та якнайшвидше пройти до найближчого укриття.
Правоохоронці повідомили, що двигун дрона-камікадзе гучний, тож під час його наближення в повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.
Почувши подібний звук, потрібно намагатись якнайшвидше потрапити:
Якщо поруч нічого такого немає, потрібно дотримуватися правила "двох стін". Йдеться про те, що від небезпеки (відкритого простору) вас має відділяти щонайменше дві стіни, адже перша може зруйнуватись від удару, а друга - "візьме" на себе уламки.
Крім того, під час повітряної атаки не можна залишатись у транспорті. Потрібно, навпаки, відбігти якомога далі від дороги й там знайти можливе укриття.
Не можна ховатись також:
"Уникайте контакту з БПЛА, що впали, навіть якщо вони пошкоджені. Збиті пристрої також можуть бути небезпечними для життя! Дотримуйтесь правил безпеки", - підсумували правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий підхід до оголошення повітряної тривоги під час ворожих атак.
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